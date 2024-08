7-Tage-Wettervorhersage für Palma de Mallorca: Sonnenschein satt und heiße Temperaturen (4.8.2024)

Sonnige Aussichten für Palma de Mallorca

Mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen steht den Bewohnern und Besuchern von Palma de Mallorca eine heiße Woche bevor. Wie die neuesten Wetterdaten zeigen, dürfen wir uns auf eine Periode freuen, die geprägt ist von strahlendem Sonnenschein und sommerlich heißen Temperaturen bis zu 35°C.

Die Prognose im Detail

Montag, 4. August 2024: Zum Wochenauftakt erwartet uns ein klarer Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 30°C. Mit einer sanften Brise von 5 km/h wird der Tag von der leichten Seebrise begleitet. Dienstag, 5. August 2024: Der Dienstag präsentiert sich ebenso sonnenverwöhnt mit klarem Himmel und einem Grad mehr auf dem Thermometer – die Temperatur steigt auf 31°C. Mittwoch, 6. August 2024: Die Temperaturen klettern weiter, und wir können Höchstwerte von 32°C bei weiterhin klarer Himmelslage genießen. Die restliche Woche präsentiert sich ähnlich: Mit Temperaturen, die weiterhin ansteigen, erreichen wir den Höhepunkt am Freitag und Samstag, an denen das Thermometer auf bis zu 35°C steigt. Interessant ist die leichte Abnahme der Luftfeuchtigkeit im Laufe der Woche, die die Hitze erträglicher gestalten könnte. Die Nächte bleiben warm, was für sommerliches Abendvergnügen im Freien ideal ist.

Der Wochenendausblick

Das Wochenende hält den sonnigen Trend mit einigen kleinen Änderungen aufrecht. Am Samstag dürfen wir vereinzelte Wolken am Himmel erwarten, doch der Sonnenschein wird weiterhin dominieren. Mit stabilem Hochdruckwetter bleiben die Bedingungen ideal für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten.

Wettertipps für die kommenden Tage

Genießen Sie die herrlichen Sommerbedingungen, die uns die nächste Woche in Palma de Mallorca beschert, und bleiben Sie sicher unter der mediterranen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:35:45. +++