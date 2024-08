Aktueller 7-Tage-Wettertrend für Sóller, Mallorca: Hochsommerliche Temperaturen und sonnige Aussichten (4.8.2024)

7-Tage-Wettervorhersage: Sonnenreiche Tage in Sóller

Die kommende Woche in SóllerSóller, eine idyllische Gemeinde im Herzen Mallorcas, verspricht mit stetigem Sonnenschein und klarem Himmel Urlaubsfeeling pur. Wir blicken auf einen ausführlichen Wettertrend für die ersten Augusttage des Jahres 2024, der Bade- und Sonnenanbeter gleichermaßen erfreuen dürfte.

Hochsommer in Sóller – eine Hitzeoase auf Mallorca

Ab Sonntag, dem 4. August, erstrahlt Sóller in vollem Sommerglanz. Ein klarer Himmel und Temperaturen, die am Tage auf bis zu 32°C klettern, läuten den Beginn einer heißen Woche ein. Der Wind hält sich mit lediglich 3 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 48% liegt. Bei einem Luftdruck von 1015 hPa können Einwohner und Touristen einen entspannten Tag unter der Sonne Mallorcas genießen – perfekt für alle Freiluftaktivitäten.

Am Montag, den 5. August, klettert das Thermometer weiter auf 33°C, und die Bedingungen ähneln denen des Vortages, mit einem ruhigen Lüftchen und angenehmer Trockenheit in der Luft. Der Dienstag setzt diesen Trend fort, bietet aber mit 34°C noch warmere Temperaturen.

Der Höhepunkt der Hitze wird mit 36°C am Mittwoch, den 7. August, sowie am Donnerstag erreicht, wobei der Donnerstag leichte Abwechslung durch teilweise bewölkte Himmel bietet und somit eine kurze Erleichterung für alle Sonnenanbeter darstellt. Trotz dieser leichten Zunahme an Bewölkung bleibt der Wind schwach, und die Luftfeuchtigkeit und der Druck verändern sich nur unwesentlich.

Das kommende Wochenende lässt keine Wünsche offen: Von Freitag bis zum darauf folgenden Montag herrschen weiterhin Höchsttemperaturen von 34°C bis 36°C. Gekrönt wird diese herrliche Woche durch fast unbewegten Wind und eine angenehme Trockenheit, die das Freizeitvergnügen am Strand von Sóller oder in den charmanten Straßen des Ortes ungetrübt lassen.

Sonnenaufgang und -untergang: Planen Sie Ihre Tage in Sóller

Beginnen Sie Ihre Tage früh, um die kühleren Morgenstunden zu genießen. Der Sonnenaufgang findet zu Beginn der Woche um kurz vor 5 Uhr morgens statt und verschiebt sich täglich um eine Minute nach hinten. So endet beispielsweise der Donnerstag, der 8. August, mit einem Sonnenuntergang um 18:54 Uhr. Das Wochenende bietet ebenso lange Tage mit Sonnenuntergängen mit 18:53 Uhr am Freitag und schließlich 18:51 Uhr am Montag.

