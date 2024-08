Heiße Sommertage auf Mallorca: Eine Prognose für sonniges Wetter in Consell vom 4. bis 11. August 2024 (4.8.2024)

Strahlend blauer Himmel über Consell: Die Wetteraussichten für die erste Augustwoche

Der Hochsommer in Consell auf Mallorca verspricht mit einer klaren Himmelsvorhersage und Temperaturen, die das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern lassen, eine ideale Zeit für alle Sonnenanbeter und Urlaubsgäste. Innerhalb der ersten Augustwoche erwartet die Gemeinde im Herzen Mallorcas eine Periode stetigen sonnigen Wetters, die von kaum einer Wolke getrübt wird.

Wettertrend für Consell: Tag für Tag Sonnenschein

Bereiten Sie sich auf heiße Tage vor, denn vom 4. August 2024 bis zum 11. August 2024, gibt es täglich klaren Himmel, wie man ihn sich im Sommerurlaub nur wünschen kann. Mit Temperaturen, die am 4. August bei heißem 33 °C starten und im Verlauf der Woche bis auf 39 °C ansteigen, können Einwohner und Besucher von Consell planen, sich am Pool abzukühlen oder die zahlreichen Strände der Insel zu genießen.

Windverhältnisse und Luftfeuchtigkeit: Kein Grund zur Besorgnis

Die Windstärken bleiben im niedrigen Bereich mit sanften 3 bis 5 km/h, das heißt, es wird nur eine leichte Brise zu spüren sein, welche die Hitze erträglicher macht. Die Luftfeuchtigkeit variiert zwischen 15 % und 36 %, was auf eine eher trockene Wetterphase hindeutet. Angesichts des geringen Windes und niedriger Luftfeuchtigkeit sollten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz und Hydratation achten.

Aufgehende und untergehende Sonne: Lange Tage voller Licht

Der Sommer schenkt uns in Consell lange und helle Tage. Der Sonnenaufgang findet in dieser Woche zwischen 04:50 Uhr und 04:57 Uhr statt, während der Sonnenuntergang zwischen 18:51 Uhr und 18:58 Uhr festzustellen ist. Es bleiben also genügend Stunden, um das beste aus diesen sonnigen Tagen zu machen.

Zusammenfassung der Wetterbedingungen in Consell

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:27:04. +++