Heiße Sommertage in Santa Eugènia: Strahlend blauer Himmel und steigende Temperaturen (4.8.2024)

Santa Eugènia genießt eine hochsommerliche Wetterperiode

Die kleine, charmante Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca steht vor einer hochsommerlichen Phase. Die Einwohner und Besucher können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und Klarheit freuen, eine perfekte Zeit für alle Freiluftaktivitäten und Genuss der mallorquinischen Landschaft.

Hitzewelle sorgt für hohe Temperaturen

Beginnend mit dem 4. August 2024, präsentiert sich das Wetter in Santa Eugènia mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 34°C bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 35% und der Luftdruck hält sich stabil bei 1015 hPa.

Am folgenden Tag, dem 5. August, wird es noch ein wenig wärmer mit 35°C und einem weiterhin klar strahlenden Himmel, während der Wind konstant bei 4 km/h bleibt. Dieser Trend setzt sich auch am 6. August fort, mit 37°C als Höchsttemperatur und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h bei bemerkenswert niedriger Luftfeuchtigkeit von 18%.

Wochenmitte bringt Höhepunkt der Hitze

Die Mitte der Woche markiert den Höhepunkt der Hitzewelle. Am 7. August steigt das Thermometer auf beachtliche 39°C und es wird der höchste Wert der Woche erreicht. Der Himmel bleibt klar, dabei ist die Luft außergewöhnlich trocken mit nur 15% Luftfeuchtigkeit - ein idealer Tag, um nach Möglichkeiten der Abkühlung zu suchen.

Doch auch am 8. August zeigt sich das Wetter von seiner heißen Seite und präsentiert sich mit 39°C, obwohl vereinzelte Wolken den Himmel durchziehen, was für eine leichte Brise sorgt.

Bleibende Hitze, aber beständige Temperaturen

In den darauffolgenden Tagen hält sich die Hitze in Santa Eugènia konstant. Sowohl am 9. als auch am 10. August können wir mit 37°C rechnen. Während am 11. August die Temperaturen leicht auf 38°C klettern und die Luftfeuchtigkeit bei 21% liegt, bietet der Himmel weiterhin viel Sonnenschein und nur wenig Wind. Der Luftdruck bewegt sich überwiegend innerhalb normaler Bereiche und bestätigt das stabile Sommerwetter.

Fazit: Ein Traum für Sonnenanbeter in Santa Eugènia

Die bevorstehende Woche verspricht für Santa Eugènia ausgezeichnetes Sommerwetter, das sich hervorragend für alle Formen von Outdoor-Aktivitäten eignet. Ob am Strand, auf Spaziergängen durch die Landschaft oder in gemütlichen Straßencafés – die warmen Temperaturen und die klaren Tage sind wie gemacht für den Genuss des mallorquinischen Sommers.

