Hitzewelle in Sineu: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (4.8.2024)

Sommerliches Hoch in Sineu setzt sich fort

Die kommenden Tage in Sineu präsentieren sich von ihrer sommerlichsten Seite. Hochdruckeinflüsse und klarer Himmel dominieren die Wetterlage und bringen Temperaturen, die das Thermometer auf über 30 Grad ansteigen lassen. Diese Hitzeperiode ist ein Paradebeispiel für den typisch heißen und trockenen Sommer auf Mallorca.

Die tägliche Wettervorhersage im Detail

Montag, 4. August 2024: Der Start in die neue Woche erfolgt mit strahlendem Sonnenschein und einem klaren Himmel. Die Temperaturen erreichen sommerliche 34 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 2 km/h sorgt für ein wenig Erleichterung. Dennoch bleibt es mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 32% sehr trocken.

Der Sonnenaufgang um 4:50 Uhr eröffnet den Tag, der erst mit dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr endet und damit lang anhaltende Sonnenstunden verspricht.

Dienstag, 5. August 2024: Die Hitze intensiviert sich leicht mit Höchsttemperaturen von 35 Grad Celsius unter einem weiterhin wolkenlosen Himmel. Ein schwacher Wind bei einer geringen Humidity fügt dem Tag eine extra Prise Sommer hinzu.

Mittwoch bis Freitag (6.-8. August 2024): Mit Werten von bis zu 37 Grad Celsius erreicht die Hitze am Mittwoch ihren Höhepunkt. Die Sonne regiert mit uneingeschränkter Macht und lässt kaum eine Wolke am Himmel zu. Am Donnerstag und Freitag können wir mit ähnlich hohen Temperaturen um 36 Grad rechnen, wobei am Freitag vereinzelte Wolken auftauchen könnten.

Wochenendvorschau: 9.-11. August 2024

Das Wochenende behält die sommerlich-heiße Tendenz bei mit klarem Himmel und Temperaturen, die weiterhin um die 35-37 Grad Celsius schwanken. Die Brise bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit gering, was für ideales Wetter sorgt, um Mallorcas Strände und Landschaften zu genießen. Auch wenn die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten sich täglich geringfügig verschieben, bleibt die Dauer des Tageslichts nahezu gleich, mit langen und Sonnen-gefüllten Tagen.

Zusammenfassung: Eine glühend heiße Woche erwartet Sineu

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sineu eine Woche mit klarem Himmel und anhaltender Hitze genießen wird. Dieses Wetter bietet perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien, aber es erhöht auch die Notwendigkeit, Sonnenschutz und Hydratation ernst zu nehmen. Denken Sie daran, viel Wasser zu trinken und sich während der heißesten Stunden des Tages im Schatten aufzuhalten.

