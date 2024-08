Hitzewelle setzt sich in Llubí fort: Sonnig und trocken – das 7-Tage-Wetter auf Mallorca (4.8.2024)

Hochsommer in Llubí: So wird das Wetter in der ersten Augustwoche

Herrliche Sommerferien läuten für Urlauber und Einheimische die heißeste Zeit des Jahres ein. Mit einer Hitzewelle und strahlendem Sonnenschein zeigt sich Llubí auf Mallorca von seiner sonnigsten Seite. Erfahren Sie, wie das Wetter sich in der ersten Augustwoche von Montag dem 4.8.2024 bis zum Montag dem 11.8.2024 entwickelt.

Strahlender Montag mit 35°C und ruhiger Brise

Der 4.8.2024 leitet die Woche mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 35°C ein. Eine sanfte Brise bei Windgeschwindigkeiten von gerade mal 2 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 32% lassen die Hitze angenehm erscheinen, während der Luftdruck stabil bei 1015 hPa liegt. Sonnenanbeter können sich an einem langen Tag erfreuen, der um 4:50 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnt und um 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Ein Grad wärmer: Die Temperaturen klettern am Dienstag weiter nach oben

Der Dienstag setzt die Hitze fort und bringt mit 36°C noch einen Grad mehr auf das Thermometer. Der Himmel bleibt klar, und die Windgeschwindigkeiten steigen leicht auf 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 27%, während der Luftdruck weiter auf 1013 hPa abfällt. Das Wetter bietet perfekte Bedingungen für jedwede Sommeraktivität unter der Sonne Mallorcas, die ihre ersten Strahlen um 4:51 Uhr sendet und erst um 18:56 Uhr hinter dem Horizont verschwindet.

Mittwoch erreicht Temperaturhöhepunkt mit 38°C

Am Mittwoch, den 6.8.2024, erreichen wir den Temperaturhöhepunkt der Woche mit sengenden 38°C unter einem weiterhin ungetrübten Himmelszelt. Trockene Luft mit einer Humidity von nur 16% und eine mäßige Brise mit 5 km/h machen den Tag zu einer Herausforderung für alle, die Hitzeempfindlich sind. Der Luftdruck sinkt weiter auf 1010 hPa. Die Sonne begleitet Sie von 4:51 Uhr am Morgen bis 18:55 Uhr am Abend.

Donnerstag und Freitag: Konstant heiß, aber angenehm

Der Donnerstag (7.8.2024) und Freitag (8.8.2024) bringen mit 37°C bzw. 36°C konstant heiße Temperaturen. Während der Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von 6 km/h und 22% Feuchtigkeit fast wolkenfrei bleibt, ziehen am Freitag einige Wolkenfelder auf. Dennoch bleibt es mit einer Luftfeuchtigkeit von 27% und einem Luftdruck von 1016 hPa angenehm warm.

Das Wochenende verspricht leichte Abkühlung und ideale Bedingungen für Freiluftaktivitäten

Zum Ende der Woche, am Samstag (9.8.2024) und Sonntag (10.8.2024), entspannt sich die Hitze etwas mit angenehmen 35°C und 36°C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 29% bzw. 26% und einem Luftdruck von 1019 hPa dürfen Sie mit einem klaren Sternenhimmel und leichten, belebenden Winden rechnen.

Sommerliches Finale am Montag

Der Montag (11.8.2024) klingt mit 37°C und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 21% aus. Der leichte Wind von 4 km/h und ein stabilisierender Luftdruck von 1014 hPa sorgen für ein perfektes sommerliches Finale dieser Woche in Llubí.

Ausblick auf die kommenden Tage in Llubí

Die Wetterprognose für Llubí verspricht weiterhin stabil sonnige Verhältnisse mit höchsten Temperaturen für perfekten Badespaß oder entspannte Stunden am Strand. Das klare Wasser des Mittelmeers und die charmante Atmosphäre der mallorquinischen Natur sind eine Einladung wert, die sommerlichen Tage in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:32:07. +++