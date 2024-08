Hochsommer in Costitx: Strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen bis zu 38°C (4.8.2024)

Ausgezeichnete Aussichten für Sonnenanbeter in Costitx

Wer die Sonne und hohe Temperaturen liebt, wird in der ersten Augustwoche in Costitx voll auf seine Kosten kommen. Das Thermometer klettert auf bis zu 38 Grad Celsius, und der Himmel zeigt sich täglich von seiner besten Seite – mit einem klaren, wolkenlosen Blau.

Die Sonne dominiert das Wettergeschehen

Am Montag, den 4. August 2024, beginnt die Woche mit sehr angenehmen 35°C und einem malerischen klarblauen Himmel. Ein fast spürbar sanfter Wind von nur 2 km/h sorgt für eine leichte Brise, die die Hitze erträglich macht. Auch die Luftfeuchtigkeit ist mit 30% auf einem Niveau, das die Hitze nicht allzu drückend erscheinen lässt. Die Sonne geht um 4:50 Uhr auf und taucht Costitx in ein warmes Licht, bevor sie um 18:58 Uhr wieder untergeht.

Die Spitze der Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Die Wochenhöchsttemperatur erreicht am Mittwoch und Donnerstag mit 38°C ihren Höhepunkt. Kaum ein Lüftchen bewegt sich dann mit Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Wer sich im Freien aufhalten möchte, sollte unbedingt Sonnenschutz und ausreichend Wasser zu sich nehmen, denn diese Hitze kann zu einer echten Herausforderung werden.

Leichte Abkühlung und das Wochenende in Sicht

Zum Wochenende hin erwartet die Einwohner und Besucher Costitx' eine leichte Abkühlung. Der Samstag begrüßt uns mit einem teils bewölkten Himmel und etwas erfrischenden 36 Grad. Am Sonntag setzt sich das schöne Wetter mit makellos klarem Himmel und Temperaturen um die 37°C fort. Perfekt für alle, die das Wochenende im Freien verbringen möchten.

Ausblick auf die neue Woche

Der Montag leitet dann die neue Woche mit ebenfalls klarem Himmel und 38 Grad ein, was die stabilen Sommerbedingungen in Costitx bestätigt. Ein idealer Zeitpunkt, um Urlaubspläne in dieser mallorquinischen Idylle zu schmieden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:27:25. +++