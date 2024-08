Hochsommer in Fornalutx: Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen (4.8.2024)

Strahlendes Wetter in Fornalutx: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Die kommenden Tage präsentieren sich in FornalutxFornalutx von einer sommerlich-heißen Seite. Klares Himmelblau ohne nennenswerte Wolken macht den Hochsommer auf Mallorca zu einem wahren Genuss für alle Sonnenhungrigen und Urlauber. Mit Temperaturen, die stetig über 30°C klettern, erwartet die Besucher der malerischen Gemeinde in der Serra de Tramuntana ideales Wetter, um die spanische Sonneninsel in vollen Zügen zu genießen.

Die Wettervorhersage für Fornalutx: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Montag, 4. August 2024: Der Wochenstart verheißt pures Sommerwetter. Mit einer Höchsttemperatur von 31°C und einem leichten Wind bei 3 km/h erwartet Sie ein klarer Himmel, der zum Aufenthalt im Freien einlädt. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt 45%, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt. Der Sonnenaufgang um 4:50 Uhr läutet einen herrlichen Tag ein, der bis zum Sonnenuntergang um 18:59 Uhr anhält.

Dienstag, 5. August 2024: Ein weiterer Tag mit strahlendem Sonnenschein und einer Spur wärmeren Temperaturen von bis zu 32°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei ruhigen 2 km/h. Niedrige Luftfeuchtigkeit von 39% und ein leicht gesunkener Luftdruck von 1013 hPa versprechen angenehme Bedingungen für alle Aktivitäten.

Mittwoch, 6. August 2024: Dieser Tag setzt die Reihe der heißen Tage mit einer Höchsttemperatur von 34°C fort. Der Himmel bleibt wolkenlos, während der Wind leicht mit 2 km/h weht. Die relative Feuchte fällt auf 31%, was die Hitze gefühlt etwas erträglicher macht. Perfekt, um die Umgebung von Fornalutx zu erkunden oder sich in den Fluten des Mittelmeers abzukühlen.

Donnerstag, 7. August 2024: Mit einer Spitzentemperatur von 35°C erreicht die Hitze ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant niedrig, und der Luftdruck steigt wieder leicht an auf 1013 hPa. Ein idealer Tag, um die zahlreichen Wanderrouten in der Gebirgsregion zu genießen oder in einem der idyllischen Caféterrasse zu verweilen.

Freitag, 8. August 2024: Die Sonne gönnt sich eine kurze Pause. Leicht bewölkt ziehen ein paar Wolken vorbei, doch die Temperaturen bleiben hoch bei 35°C. Der leichte Wind und eine stabile Luftfeuchtigkeit von 32% machen diesen Tag trotz der Wolken zu einem perfekten Begleiter für Ausflüge in die Natur.

Wochenendvorschau: Samstag und Sonntag: Das Wochenende hält an den Voraussagen fest – klarer Himmel und Temperaturen von 36°C am Samstag sowie 34°C am Sonntag sind eine Einladung für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Die Nächte bleiben, gemessen an der Jahreszeit, angenehm warm, was lange Abende unter freiem Himmel verspricht.

Genießen Sie die Sommerpracht in Fornalutx, aber vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich vor der intensiven inseltypischen Sonne zu schützen. Die UV-Strahlung erreicht in diesen Tagen besonders hohe Werte. Nutzen Sie Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor und tragen Sie eine Kopfbedeckung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:30:18. +++