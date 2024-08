Prächtiges Sonnenwetter in Petra: Die 7-Tage-Prognose zeigt Sonnenschein und klaren Himmel (4.8.2024)

Die kommende Woche in Petra: Sonnige Aussichten

Die Einwohner und Besucher von Petra können sich auf eine Woche voll herrlichem Sonnenschein freuen. Mit Höchsttemperaturen, die das Thermometer auf bis zu 29°C klettern lassen, steht uns eine warme und trockene Periode bevor. Klare Himmel und sanfte Winde versprechen ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten und Erkundungstouren.

Temperaturen und Wetterbedingungen im Detail

Die Woche beginnt am 4. August 2024 mit einem klaren Himmel und einer Tagestemperatur von 26°C. Ein leichter Wind mit 5km/h sorgt für eine frische Brise, ohne dass es zu kühl wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 28%, während der Luftdruck bei 1010 hPa stabil bleibt. Der Sonnenaufgang ist für 2:58 Uhr geplant, und wir können das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 16:29 Uhr genießen.

Am 5. August setzt sich das schöner Wetter fort. Der Himmel bleibt klar, und die Temperaturen liegen erneut bei angenehmen 26°C. Der Wind erhöht sich leicht auf 7km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 25%. Trotz eines geringfügigen Druckabfalls auf 1009 hPa ist das Wetter weiterhin beständig.

Die folgenden Tage, einschließlich des Wochenendes, versprechen konsequent ähnliche Bedingungen, mit klarem Himmel und Temperaturen, die bis auf 29°C am 8. und 9. August ansteigen. Besonders niedrig mit Werten von bis zu 15% präsentiert sich die Luftfeuchtigkeit am 7. August, was die Hitze etwas erträglicher macht.

Windverhältnisse und Sonnenstunden

Die Windgeschwindigkeiten bleiben während der Woche moderat und bewegen sich zwischen 5 und 9km/h. An keinem der Tage werden starke Böen erwartet, was zu ruhigen und entspannten Abenden unter mallorquinischem Sternenhimmel einlädt. Mit täglich mehr als 13 Stunden Sonne ist ausreichend Gelegenheit für ausgiebiges Sonnenbaden oder entspannte Stunden am Strand von Petra gegeben.

Leichte Abkühlung und Wolkenspiel zum Wochenabschluss

Zum Abschluss der Woche, am 11. August, sehen wir eine leichte Änderung im Wettergeschehen. Die Temperaturen sinken auf 26°C und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel. Diese leichte Abwechslung wird von einer leichten Brise bei 4km/h Windgeschwindigkeit begleitet. Auch die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 17%.

