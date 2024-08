Prognose: Sonnenschein satt und steigende Temperaturen in Algaida, Mallorca (4.8.2024)

Herrliches Sommerwetter: Die Wetteraussichten für Algaida

AlgaidaAlgaida, das malerische Städtchen im Herzen von Mallorca, erwartet eine Woche voller Sonnenschein und Wärme. Die Temperaturen klettern auf sommerliche Höhen, und die klare Sicht verspricht perfekte Tage, um die Schönheiten der Insel zu genießen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Algaida für die Woche vom 4. bis zum 11. August 2024.

Montag, 4. August 2024: Ein strahlender Start in die Woche

Der Montag empfängt uns mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 33°C. Mit einem leichten Wind von 6 km/h bleibt es angenehm, auch wenn die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt. Der Sonnenaufgang um 4:50 Uhr wird den Tag eröffnen, und ein langer, lichtdurchfluteter Tag klingt um 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

Dienstag, 5. August 2024: Die Hitze hält an

Am Dienstag bleibt der Himmel über Algaida klar, und die Temperaturen nehmen weiter zu, mit einem Höhepunkt bei 34°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während der Luftdruck leicht auf 1013 hPa fällt. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 32% bedeutet, dass es ein idealer Tag ist, um draußen zu sein und die sommerliche Wärme zu genießen.

Mittwoch, 6. August 2024: Sonne pur bei steigenden Temperaturen

Die Woche setzt ihren sonnigen Trend fort, und der Mittwoch verwöhnt uns mit einer Höchsttemperatur von 36°C und einem klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 22% sinkt, was die Hitze gut erträglich macht.

Donnerstag, 7. August 2024: Der Höhepunkt der Hitze

Der Donnerstag wird der heißeste Tag der Woche sein, mit atemberaubenden 38°C. Der Himmel bleibt überwiegend klar, mit gelegentlichen unterbrochenen Wolken, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 18%. Für alle, die die Hitze meiden möchten, ist es ratsam, in den kühleren Morgen- oder Abendstunden Aktivitäten im Freien zu planen.

Langer Sonnenschein und warme Tage bis zum Wochenende

Das großartige Wetter setzt sich bis zum Ende der Woche fort, mit konstant klarem Himmel, Tagestemperaturen um 36°C und minimalen Windbedingungen. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht, bleibt aber auf einem niedrigen Stand. Die Nächte in Algaida werden ebenfalls warm sein, ein sanfter Hinweis auf die herrlichen sommerlichen Bedingungen.

Ob Sie nun die lokalen Feste besuchen, durch die Gassen schlendern oder einfach nur in einem der vielen Cafés entspannen - das Wetter wird Sie nicht enttäuschen. Mit so vielen Sonnenstunden ist es die perfekte Zeit, Mallorca in all seiner Pracht zu erleben.

Zusammenfassung: Algaidas Wetterprognose für die nächste Woche

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:21:20. +++