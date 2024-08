Sonnenverwöhnt und warm: Die Wetteraussichten für Calvià vom 4. bis 11. August 2024 (4.8.2024)

Sommerliches Wetter mit klarem Himmel in Calvià

Calvià wird in der kommenden Woche von viel Sonnenschein und hohen Temperaturen verwöhnt, perfekt für alle Urlauber und Einheimische, die das sommerliche Mallorca genießen möchten. Der klare Himmel und die warmen Temperaturen versprechen ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Wetterprognose im Detail für Calvià

Montag, 4. August 2024: Die Woche startet mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h lässt es sich angenehm im Freien aufhalten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Genießen Sie den Tag bis der Sonnenuntergang um 18:59 Uhr den Abend einläutet.

Dienstag, 5. August 2024: Der darauffolgende Tag verwöhnt uns erneut mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 29°C. Mit etwas weniger Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 54% ist es ein weiterer perfekter Tag für die Strände von Calvià. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stehen um 4:53 Uhr bzw. 18:58 Uhr auf dem Programm einer idyllischen Sommertages.

Mittwoch, 6. August 2024: Am Mittwoch wird es noch ein Grad wärmer mit Höchsttemperaturen von 30°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 49%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt. Der Wind bleibt mit 4 km/h leicht und der Luftdruck fällt auf 1011 hPa.

Die Tage Donnerstag bis Sonntag: Die restliche Woche verbleibt weitgehend unverändert mit klarem Himmel und Temperaturen zwischen 30°C und 33°C. Am Samstag können leichte Bewölkungen auftauchen, doch insgesamt bleibt das Wetter in Calvià heiter. Die Windverhältnisse bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit im angenehmen Bereich.

Perfekte Bedingungen für Ihren Urlaub in Calvià

Die vorangehende Wettervorhersage zeigt: Calvià bietet in der ersten Augustwoche das perfekte Sommerwetter. Ganz gleich, ob Sie Entspannung am Strand suchen, eine Wanderung in der Natur planen oder die Kultur der Insel Mallorca erkunden möchten, die Wetterbedingungen empfangen Sie mit offenen Armen.

