Sonnenverwöhntes Marratxí: Heiteres Wetter und steigende Temperaturen im 7-Tage-Trend (4.8.2024)

Der perfekte Sommer: Marratxí im Zeichen des klaren Himmels

Hochsommerliche Verhältnisse bestimmen in diesen Tagen das Wettergeschehen in Marratxí, die malerische Gemeinde im Herzen von Mallorca. Unsere Wettervorhersage verspricht heiteres Vergnügen unter der mallorquinischen Sonne. Es ist die ideale Zeit, um die zahlreichen Aktivitäten im Freien zu genießen, von entspannten Tage am Strand bis hin zu gemütlichen Wanderungen durch die ländlichen Gegenden Marratxís.

Strahlend blauer Himmel von Montag bis Sonntag

Die Woche beginnt am 4. August 2024 mit einem herrlichen Hochsommerwetter. Mit einer sanften Brise von 4 km/h, einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 46 % und einem klaren Himmel zeigt das Thermometer angenehme 32 Grad Celsius. Die Sonne grüßt früh um 4:51 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:58 Uhr, was lange und sonnige Tage verspricht.

Das sommerliche Wohlgefühl setzt sich am 5. August fort, wobei die Temperaturen leicht auf 33 Grad steigen, begleitet von makellos blauem Himmel und einer leichten, erfrischenden Brise. Sonnenaufgang und -untergang rahmen perfekt einen weiteren Traumtag auf der Insel ein.

Thermometer klettert: Höhepunkt der Hitze in Marratxí

Der 6. und 7. August bekräftigen Marratxís Status als sommerliches Paradies mit einem weiteren Anstieg der Temperaturen, die mit 34 Grad bzw. 37 Grad eine kleine Hitzewelle ankündigen. Kein Wölkchen stört den puren Sonnengenuss, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 25 Prozent.

Wetterumschwung in Sicht? Die Prognose für Ende der Woche

Doch bleibt es bei diesem Bilderbuchwetter? Die Aussichten für das Ende der Woche lassen weiterhin kaum Wünsche offen. Obwohl sich am 8. August ein paar Wolken am Himmel zeigen, bleibt das Barometer stabil und das Quecksilber pausiert bei hochsommerlichen 37 Grad. Keine Spur von Unbeständigkeit, wie sie für die Balearen typisch sein kann.

Die folgenden Tage bis zum 10. und 11. August präsentieren sich wieder in vollständiger Klarheit mit Temperaturen, die sich auf komfortablen 35 Grad einpendeln. Die Abende laden mit milden Temparaturen und lauen Brisen zum Verweilen im Freien ein.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Marratxí eine Woche vor sich hat, die prädestiniert ist für Sommerfreuden und entspannte Urlaubstage. Packen Sie die Badesachen ein, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite!

