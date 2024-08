Sonnige Aussichten für Andratx: Strahlendes Wetter und milde Brisen vom 04.08.2024 bis 11.08.2024

Ein perfekter August erwartet Andratx! - Ihre Wettervorschau

Strahlend blauer Himmel, sanfte Sommerbrisen und angenehme Temperaturen - das Wetter in Andratx, Mallorca, präsentiert sich in der ersten Augustwoche von seiner besten Seite. Die detaillierte Wettervorhersage vom 04. August bis 11. August 2024 zeigt, dass Besucher und Einwohner gleichermaßen sich auf zahlreiche Sonnenstunden und optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien freuen dürfen.

Die Wetterentwicklung im Überblick

Montag, 04.08.2024: Der Wochenstart erfolgt mit einem herrlichen klaren Himmel und Temperaturen um die 27°C. Mit Windgeschwindigkeiten von lediglich 4 km/h bleibt es angenehm mild, was einen perfekten Tag am Strand verspricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, während der Druck bei 1015 hPa sich zeigt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 04:52 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Dienstag, 05.08.2024: Ein weiterer Tag voller Sonnenschein ist zu erwarten, mit einer leichten Brise von 4 km/h. Die Temperaturen halten sich stabil bei 27°C, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 63% fällt. Der barometrische Druck sinkt geringfügig auf 1013 hPa. Der Morgen begrüßt Sie um 04:53 Uhr und der Abend senkt seinen Vorhang um 18:58 Uhr.

Mittwoch, 06.08.2024: Die sommerlichen Bedingungen setzen sich fort mit klarer Sicht und einer angenehmen Höchsttemperatur von 28°C. Flache Winde um 4 km/h und eine relative Feuchtigkeit von 60% sorgen für das perfekte Sommerwetter. Ein leichter Druckabfall auf 1011 hPa wird verzeichnet. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag zwischen 04:54 Uhr und 18:57 Uhr.

Donnerstag, 07.08.2024: Die Hitze hält an, mit unveränderten 28°C, während der Himmel seine Klarheit bewahrt. Leichte Luftbewegungen und eine konstante Feuchtigkeit bieten ideale Verhältnisse für Outdoor-Aktivitäten. Auch am Donnerstag können Sie wieder zwei goldenen Buchten an Morgen- und Abendhimmel um 04:55 Uhr und 18:56 Uhr erleben.

Freitag, 08.08.2024: Am Freitag ziehen ein paar zerbrochene Wolken auf, die jedoch die Hitze bei Höchstwerten von 29°C nicht mindern werden. Die Winde beruhigen sich auf 3 km/h, und mit einer Feuchtigkeit von 60% wirkt alles frisch und belebend. Der Luftdruck steigt wieder auf behagliche 1016 hPa an, während die Sonne ihre Runden von 04:56 Uhr bis 18:55 Uhr zieht.

Wochenendprognose: Das Wochenende begrüßt uns mit unvermindertem Optimismus. Samstag und Sonntag erwarten Sie klare himmlische Verhältnisse, mit Höchsttemperaturen von 30°C bzw. 29°C. Minimalistische Winde von 3 km/h am Samstag und 2 km/h am Sonntag sorgen für Stille, die durch nichts als die natürliche Schönheit Andratx' unterbrochen wird. Beachten Sie die etwas niedrigere Feuchtigkeit am Sonntag, die ein ideales Klima für lange Wanderungen schafft. Die Sonne grüßt an diesem Wochenende von 04:57 Uhr bis 18:54 Uhr und von 04:58 Uhr bis 18:53 Uhr.

Fazit und Empfehlungen für die Woche

Die erste Augustwoche auf Mallorca in Andratx verspricht viel Sonnenschein und ausgezeichnete Wetterbedingungen. Ob Sie entspannte Tage am Strand planen, eine Wanderung durch die malerische Landschaft unternehmen oder einfach im Freien speisen möchten - das Wetter wird Sie nicht enttäuschen. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, da die UV-Strahlung während dieser sonnenreichen Tage hoch sein kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:21:55. +++