Sonniges Augustwetter: Höhere Temperaturen und klare Himmel über Santanyí (4.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Tage vorhergesagt

Santanyí bereitet sich auf eine herrliche Sommerwoche vor, mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen. Urlauber und Einheimische können sich auf perfektes Strandwetter freuen. Hier ist die detaillierte Wettervorhersage für Santanyí für die kommenden Tage, vom 4. August bis zum 11. August 2024.

Sommertage in Santanyí: Eine Vorhersage voller Sonnenschein

Die Woche beginnt mit einem klaren Himmel am 4. August 2024, und Temperaturen um die 29°C. Ein leichter Wind von 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57 %, und der Luftdruck beträgt 1015 hPa. Die Sonne begrüßt Santanyí um 4:50 Uhr morgens und verabschiedet sich um 18:56 Uhr am Abend.

Weiterhin herrliches Wetter erwartet die Einwohner und Besucher in den folgenden Tagen, wobei die Temperaturen am 5. und 6. August gleichbleibend bei ca. 30 °C liegen. An diesen Tagen wird die Luftfeuchtigkeit auf 54 % bzw. 52 % sinken, was für sehr angenehme Bedingungen sorgt. Die Sonnenauf- und untergangszeiten verschieben sich leicht, was typisch für den August ist.

Die Mitte der Woche zeigt keine Abkühlung. Am 7. August bleiben die Temperaturen stabil bei 30°C, und am 8. August werden sie sogar auf 31°C mit ein paar vereinzelten Wolken ansteigen. Das Wochenende bringt noch wärmere Tage, am 9. und 10. August wird das Thermometer auf 32°C klettern. Minimal steigt der Wind an diesen Tagen auf bis zu 8 km/h.

Den Abschluss der Woche macht der 11. August 2024 mit einer prognostizierten Höchsttemperatur von 31°C und kontinuierlichem Sonnenschein. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu auf 50 %, was immer noch für sehr angenehme Temperaturen sorgt.

Santanyís Wetteraussichten im Detail

Während der nächsten Tage sind keine signifikanten Wetteränderungen zu erwarten. Die Strände von Santanyí werden zweifellos zum Hotspot für Sonnenanbeter und diejenigen, die das warme Meer genießen wollen. Vergessen Sie nicht, sich gut einzucremen, denn die Sonne wird kräftig scheinen!

