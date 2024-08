Sonniges Hochsommerwetter lässt Ses Salines aufblühen – Die Wetteraussichten für die erste Augustwoche 2024 (4.8.2024)

Strahlendes Wetter in Ses Salines: Hochsommer in voller Pracht

Während die sommerliche Hitze Spaniens Urlaubsregion fest im Griff hat, präsentiert sich Ses Salines von seiner schönsten Seite. Der perfekte Zeitpunkt, um das mediterrane Flair der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Am 4. August 2024 begrüßt uns der Sommermorgen bereits mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Ein leichter Wind mit nur 5 km/h sorgt für eine sanfte Brise, die das Gefühl von Frische vermittelt, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% liegt.

Beständiges Sommerwetter begünstigt Outdoor-Aktivitäten

Der folgende Tag, 5. August 2024, verspricht ähnlich angenehme Bedingungen mit einer identischen Spitze von 29°C und einem kaum spürbaren Wind. Dieses Mal liegt die Luftfeuchtigkeit ein wenig niedriger bei 56%, und der atmosphärische Druck nimmt einen kleinen Abschwung auf 1013 hPa. Sonnenanbeter werden sich über die prognostizierten Bedingungen kaum beschweren können.

Hitzewelle im Anmarsch: Temperatur steigt weiter

Die Hitze entwickelt sich weiter, spürbar am 6. August, wo das Thermometer 30°C anzeigt und eine leichte Brise mit 5 km/h für Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit fällt weiter auf angenehme 53%. Es folgt der 7. August mit einem kleinen Temperatursprung auf 31°C und etwas stärkeren Winden von etwa 6 km/h. Trockenheit wird zum Thema, da die Feuchtigkeit weiter auf 50% fällt.

Entwicklung der Wetterlage: Sonnenschein und vereinzelte Wolken

Während die Woche voranschreitet, präsentiert sich Ses Salines am 8. August mit ein paar vereinzelten Wolken am Himmel und einem leichten Temperaturanstieg auf 32°C. Mit dieser kleinen Veränderung setzen die Inselbewohner und Besucher ihre täglichen Aktivitäten unter einer sanften Bewölkung fort.

Höhepunkt der Hitze: Die Temperaturen erreichen ihren Zenit

Der 9. August markiert den Höhepunkt der Woche mit einem Thermometerstand von 33°C, was einen idealen Zeitpunkt für Wassersport oder einen entspannten Tag am Strand darstellt. Die darauffolgenden Tage bieten ähnliche Bedingungen mit klarem Himmel und Temperaturen von 32°C am 10. und 31°C am 11. August.

Genießen Sie den Hochsommer in Ses Salines

Das Wetter bietet optimale Bedingungen für einen Besuch der malerischen Strände oder das Entdecken der Salinenfelder, die der Region ihren Namen geben. Die angehenden Sonnenaufgänge und -untergänge laden zu spektakulären Fotoshootings ein – mit Zeiten wie 4:50 Uhr Sonnenaufgang und 18:57 Uhr Sonnenuntergang am Beginn der Prognosewoche. Eine Sache ist sicher: Ses Salines ist in dieser Woche ein absolutes Must-Visit für jeden Mallorca-Reisenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:41:21. +++