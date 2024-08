Strahlender Sonnenschein in Maria de la Salut: Die Wetterprognose für die kommenden Tage auf Mallorca (4.8.2024)

Erwartungsgemäß sommerliches Wetter in Maria de la Salut

In der kleinen, beschaulichen Gemeinde Maria de la SalutMaria de la Salut auf Mallorca freuen sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen über eine Fortsetzung des strahlenden Sommerwetters. Die kommende Woche vom 4. bis zum 11. August 2024 verspricht durchweg sonnige Tage, die zum Verweilen an den pittoresken Stränden und zur Erkundung der idyllischen Landschaft einladen.

Die Wetterlage im Detail: Heiße Tage unter klarem Himmel

Beginnend mit dem 4. August 2024 liegt das Thermometer bereits bei warmen 34°C, und ein nahezu wolkenloser Himmel verspricht pures Sommerfeeling. Mit einem leichten Wind von nur 3 km/h bleibt die Hitze angenehm, und eine Luftfeuchtigkeit von 35% sorgt für ein trockenes Klima, ideal für Aktivitäten im Freien.

Am 5. August klettern die Temperaturen sogar auf 35°C, der Wind bleibt unverändert sanft. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 30%, was die Hitze gut erträglich macht – perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die malerische Umgebung oder einen entspannten Tag am Strand.

Der Höhepunkt der Hitzewelle findet am 6. August statt, wenn das Thermometer auf stolze 37°C steigt. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf nur 19% sinkt – ein Hoch auf das typisch mediterrane Klima Mallorcas!

Das Wetter bleibt weitgehend stabil, und so wird es am 7. August ähnlich warm mit 36°C. Dem klarem Himmel sei Dank, werden freie Sichten auf Mallorcas atemberaubende Kulissen ermöglicht, welche sich ideal für Fotografen und Naturliebhaber eignen.

Ein leichter Wandel zeigt sich am 8. August: Die Temperaturen sinken minimal auf 35°C und der Himmel bedeckt sich zeitweise mit Wolken, doch es bleibt trocken. Der Wind hält sich ebenfalls in Grenzen, sodass die leichte Abkühlung als willkommene Erfrischung wahrgenommen werden kann.

Über das Wochenende hinweg macht der klare Himmel seinem Namen alle Ehre. Am 9. und 10. August werden durchgehend 34°C bzw. 35°C erwartet, eine leichte Brise begleitet die Tage. Mit einer Luftfeuchtigkeit von um die 30%, bleibt das Wohlfühlklima bestehen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 11. August, an dem das Thermometer erneut auf angenehme 36°C steigt, dies bei einer verhältnismäßig trockenen Luft. Ein idealer Tag, um die Sommerfreuden auszukosten, bevor sich das Wetter möglicherweise ändert.

Tipps für heiße Tage in Maria de la Salut

Bei solch hochsommerlichem Wetter empfiehlt es sich, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Sonne zwischen 12 und 16 Uhr zu meiden. Nutzen Sie die Morgen- und Abendstunden für Aktivitäten im Freien und denken Sie an Sonnenschutz, um den Urlaub unbeschwert genießen zu können.

