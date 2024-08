Strahlendes Sommerwetter in Sant Joan: Eine Woche voller Sonnenschein auf Mallorca (4.8.2024)

Hochsommer in Mallorca: Sant Joan erwartet eine heiße Woche

Der Sommer zeigt sich in Sant Joan von seiner besten Seite. Die kommenden Tage bringen nicht nur klaren Himmel, sondern auch Temperaturen, die das Thermometer steigen lassen. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf perfekte Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten freuen.

Warmes Wetter und sanfte Brisen

Beginnend mit dem 4. August 2024, werden die Bewohner und Besucher von Sant Joan mit 31°C und einem wolkenlosen Himmel begrüßt. Ein leichter Wind mit 7 km/h sowie eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1014 hPa sorgen für ideales Sommerwetter.

Aufsteigende Temperaturen und ungetrübte Sonne

Die folgenden Tage versprechen eine Fortsetzung dieser sommerlichen Pracht. Am 5. August klettert das Quecksilber auf 32 Grad, während der Himmel klar bleibt. Ein konstant leichter Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 32% begleiten das Wetter. Der 6. August weist mit 33°C und erneut klarem Himmel eine leichte Steigerung der Temperaturen auf, unterstützt von einer geringen Windgeschwindigkeit und abnehmender Luftfeuchtigkeit.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Midweek zeichnet sich durch einen weiteren Anstieg der Temperaturen aus, mit 34°C am 7. August und 36°C sowohl am 8. als auch am 10. August. Am 9. August erlebt Sant Joan mit 37°C den Höhepunkt dieser Hitzewelle, begleitet von einer Trockenheit, die an Wüstenklimaten erinnert: Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf karge 16% und der Wind zeigt sich von seiner mildesten Seite. Dennoch wird es aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit nicht drückend heiß.

Mediterrane Sommernächte in Sant Joan

Nach Sonnenuntergang laden die angenehm warmen Abende dazu ein, das mediterrane Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Sonnenuntergänge finden im Beobachtungszeitraum zwischen 19:07 Uhr und 18:58 Uhr statt und versprechen beeindruckende Farbspektakel.

Fazit: Eine ideale Woche für den Mallorca-Urlaub

Ob Strandliebhaber, Kulturreisende oder Aktivurlauber – das Wetter in Sant Joan bietet die besten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und purer Freude unter dem klaren Himmel Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:38:04. +++