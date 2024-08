Traumhafte Sommerwoche in Pollença: Sonnenschein und angenehme Brisen auf Mallorca (4.8.2024)

Wetteraussichten für Pollença: Sonnige Tage voraus!

Die kommende Woche verspricht in Pollença, einem der malerischsten Orte Mallorcas, beinahe perfektes Sommerwetter. Mit klarem Himmel und der Sonne von früh bis spät können Einheimische und Urlauber gleichermaßen rechnen. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über das Wetter und die klimatischen Bedingungen in der nächsten Woche in Pollença wissen müssen.

Detailierte Tagesvorhersagen für eine strahlende Augustwoche

Beginnen wir mit dem Wochenstart am Sonntag, dem 4. August 2024. Mit angenehmen 30°C und einem klaren Himmel ist für optimale Bedingungen gesorgt, um den Tag im Freien zu verbringen. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt.

Ähnlich verheißungsvoll zeigt sich das Wetter am 5. August. Die Temperaturen steigen leicht auf 31°C, und die klaren Himmelbedingungen bleiben bestehen, was einen weiteren Tag ideal für Aktivitäten unter freiem Himmel verspricht.

Der 6. August könnte mit 33°C den Höhepunkt der Wärme in dieser Woche markieren, wiederum unter strahlend blauem Himmel, der von der Sonne dominiert wird. Der Wind bleibt beständig sanft, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 42%.

Nichtsdestotrotz bringt der 7. August mit 32°C und wenigen Wolken etwas Abwechslung, ohne jedoch die Freude an der sommerlichen Wetterlage zu trüben. Das Lüftchen frischt etwas auf und kündet von einer leichten Abkühlung.

Schattenplätze gefragt: Der 8. August leitet eine leichte Abänderung des Wetters ein. Mit 30°C und einer geschlossenen Wolkendecke bleibt das Wetter angenehm, doch Sonnenanbeter werden etwas weniger Strahlen abbekommen.

Doch der klare Himmel kehrt zurück am 9. und 10. August, jeweils mit 30°C bzw. 31°C. Die perfekten Bedingungen für Strandgänger und Wassersportler.

Die Woche schließt ab am 11. August mit strahlendem Sonnenschein und stabilen 31°C. Besonders bemerkenswert ist die konstante Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind, der die sommerliche Hitze erträglich hält.

Erleben Sie Pollença in voller Blüte

Eine fantastische Woche liegt vor uns in Pollença. Ob Sie sich in das kristallklare Wasser stürzen, die historischen Straßen erkunden oder einfach nur die warme mediterrane Sonne genießen wollen, das Wetter spielt mit und bietet ideale Voraussetzungen für unvergessliche Sommertage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:36:39. +++