Traumhaftes Sommerwetter in Santa Maria del Camí: Die Prognose für die nächsten 7 Tage (4.8.2024)

Strahlend blauer Himmel über Santa Maria del Camí

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí verheißt wahre Sommertage mit viel Sonnenschein und klarem Himmel. Diese Zeit ist ideal, um die herrliche Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, sei es am Strand, bei Spaziergängen oder bei einem gemütlichen Café-Besuch im Freien.

Sonnenschein pur und steigende Temperaturen

Von Montag, dem 4. August, an können sich Einheimische und Urlauber auf hochsommerliche Temperaturen freuen. Mit 32°C und einem klaren Himmel startet die Woche vielversprechend. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise. In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen weiter nach oben. Am Dienstag erwarten wir bereits 33°C, am Mittwoch sogar 35°C und am Donnerstag erreicht das Thermometer einen Spitzenwert von 38°C.

Wenige Wolken trüben nicht die Sommerlaune

Die Hitze hält weiter an, und auch am Freitag dürfen sich die Besucher von Santa Maria del Camí bei ebenfalls 38°C über fast wolkenlosen Himmel freuen. Den einzigen kleinen Unterschied macht der Tag darauf: am Samstag, dem 8. August, ziehen einige Wolken auf, doch mit 38°C bleibt es sommerlich heiß. Bis zum Mittwoch, dem 11. August, ist durchgehend mit klarem Himmel zu rechnen, während die Temperaturen moderat auf 35°C bis 36°C sinken.

Genießen Sie die langen Sommertage

Das frühe Sonnenaufgehen und spätes Sonnenuntergehen laden dazu ein, die langen Tage voll auszukosten. Die Sonne grüßt Sie bereits gegen 4:51 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 18:55 Uhr. Perfekte Bedingungen also für lange Abende im Freien.

Ein Blick auf die weiteren Wetterfaktoren

Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 21% und 42% in einem sehr angenehmen Bereich. Besonders trocken wird es am Donnerstag und Freitag mit nur 21% Luftfeuchtigkeit. Der Luftdruck bewegt sich zwischen 1011 und 1019 hPa, was auf stabile Wetterverhältnisse hindeutet.

Fazit: Beste Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien

Zusammenfassend steht uns eine perfekte Sommerwoche in Santa Maria del Camí bevor. Die klare Luft, die warmen Temperaturen und der strahlend blaue Himmel bieten ideale Bedingungen, um Mallorca zu erleben. Vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die Tage unbeschwert genießen zu können.

