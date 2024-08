Wetter in Manacor: Ein strahlend sonniger Ausblick für die erste Augustwoche 2024 (4.8.2024)

Mallorca erwartet, speziell Manacor, eine strahlend schöne Woche, wenn man die aktuellsten Wetterprognosen betrachtet. Der August beginnt auch in diesem Jahr mit sommerlichem Flair, wobei sich Einheimische und Urlauber überwiegend auf Sonnenschein einstellen können. Hier geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wetter.

Wettertrend und -vorhersage: Sonnige Aussichten in Manacor

Montag, 4.8.2024: Mit einer klaren Nacht startet der Montag in eine herrlich sonnige Phase. Die Morgendämmerung kündigt sich in Manacor bereits um 4:49 Uhr an und mit 31°C können Sie die perfekten Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien genießen. Der Tag verabschiedet sich gegen 18:56 Uhr, während der Himmel sich ungetrübt von Wolken zeigt.

Dienstag, 5.8.2024: Der Dienstag setzt den klaren Trend fort, wobei das Thermometer leicht auf 32°C ansteigt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 50% kommt man kaum ins Schwitzen und kann die Sommerzeit voll und ganz auskosten.

Mittwoch bis Freitag (6.-8.8.2024): Die Mitte der Woche präsentiert sich ähnlich dem Beginn: Klarer Himmel, angenehme 32°C und ein sanfter Wind bieten ideale Bedingungen für Strandbesucher und Kulturinteressierte gleichermaßen. Am Donnerstag darf man kleinere Wolkeneinbrüche erwarten, doch diese können dem sommerlichen Gesamtbild kaum einen Abbruch tun.

Wochenendausblick (9.-11.8.2024): Das Wochenende begrüßt uns mit einem Hauch von Abkühlung. Während der Himmel sich weitestgehend von seiner klaren Seite zeigt, erreicht das Thermometer Spitzenwerte von bis zu 34°C am Samstag - ein hochsommerlicher Genuss! Sonntag bringt dann wieder typische 33°C auf die Insel.

Fazit: Perfektes Sommerwetter in Manacor

Ohne Frage, die Woche vom 4. bis 11. August 2024 verspricht in Manacor ausgezeichnetes Wetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Ob am Strand, beim Wandern oder bei der Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten – das Wetter spielt mit! Packen Sie also Ihre Sonnencreme ein und freuen Sie sich auf eine Sommerwoche, wie sie im Buche steht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:33:02. +++