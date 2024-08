Wetter in Selva (04.08.24 bis 11.08.24): Heiß und sonnig – Perfektes Strandwetter für Mallorca

Heiße Sommertage in Selva: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommenden Tage bringen hochsommerliche Temperaturen und strahlenden Sonnenschein nach Selva, dem idyllischen Ort im Herzen Mallorcas. Ein idealer Zeitpunkt, um die malerischen Landschaften und das lebendige Strandleben der Insel ausgiebig zu genießen.

Wetteraussichten für Selva vom 4. bis 11. August 2024

Zu Beginn der Woche am Montag, den 4. August, werden wir von einem klaren Himmel und einer maximalen Tagestemperatur von 34°C begrüßt – ein perfekter Tag, um die Natur zu erkunden oder sich am Strand zu entspannen. Der Wind weht leise mit nur 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 34% liegt. Der Luftdruck beträgt 1015 hPa.

Am Dienstag bleibt das Wetter genauso angenehm mit einer Spitze von 35°C. Der Wind bleibt schwach, die relative Feuchtigkeit fällt auf 29%, was für eine erfrischende Brise sorgt, die durch Selva weht. Geringfügige Veränderungen im Luftdruck auf 1013 hPa sind kaum zu spüren.

Mittwoch und Donnerstag warten mit Temperaturen von 37°C noch heißere Tage auf uns. Dabei sorgt eine leichte Brise von 4 km/h für eine angenehme Abkühlung. Die relative Feuchtigkeit sinkt auf einen Tiefststand von 19% am Mittwoch, was für trockene und klare Luft sorgt, während sich der Luftdruck leicht auf 1011 hPa am Mittwoch und dann wieder auf 1013 hPa am Donnerstag einstellt.

Durchbrochene Wolken zeigen sich am Freitag, wodurch wir eine leichte Abkühlung auf 36°C erleben – allerdings bleibt es überwiegend sonnig. Die Windgeschwindigkeit bleibt unaufdringlich und der Luftdruck steigt auf 1016 hPa.

Das Wochenende bringt unverändert klaren Himmel und Temperaturen um 36°C. Ideal, um die zahlreichen Aktivitäten im Freien zu planen. Die Luft bleibt mit einem Druck von 1019 hPa stabil und angenehm.

Klimatische Bedingungen und Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten

Die Morgenstunden in Selva beginnen früh, mit einem Sonnenaufgang gegen 4:50 Uhr, und die Abende dehnen sich bis zum Sonnenuntergang um 18:58 Uhr aus, wodurch lange und ausgiebige Tage garantiert sind. Wenn Sie also ein Frühaufsteher sind oder gerne abendliche Spaziergänge genießen, bietet Ihnen Selva im Moment perfekte Bedingungen.

Anbei die Details zu den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten während der Woche:

Die Woche verspricht mit überwiegend klarem Himmel und hervorragenden Wetterbedingungen viel Sonnenschein und Wärme. Also packen Sie Ihre Sonnencreme, Ihren Hut und Ihre Badesachen ein und genießen Sie die prachtvolle Sommerzeit auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.8.2024, 01:40:29. +++