Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Hochsommerliche Hitze und strahlender Sonnenschein (5.8.2024)

Strahlend blauer Himmel in Santa Maria del Camí

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí verspricht mit Temperaturen, die sogar die 30-Grad-Marke überschreiten, eine wahre Hochsommerwoche zu werden. Während sich Hitze-Liebhaber über das ausgesprochen warme und trockene Wetter freuen können, sollten Menschen, die anfällig für Hitze sind, in den nächsten Tagen entsprechende Vorsichts- und Schutzmaßnahmen treffen.

Hohe Temperaturen und Sonnenschein in Santa Maria del Camí

Den Anfang macht der 5. August 2024 mit einer Höchsttemperatur von 33 Grad Celsius und einem klar blauen Himmel. Bei einer sanften Brise von gerade einmal 3 km/h ist das Wetter ideal für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien. Der Tag beginnt mit einem frühmorgendlichen Sonnenaufgang um 4:52 Uhr und endet mit einem lauen Abend, an dem die Sonne um 18:57 Uhr untergeht.

Am 6. August dürfen wir uns auf ähnlich prächtiges Wetter einstellen. Die Temperaturen klettern auf 34 Grad, während der Himmel klar bleibt. Eine leichte Steigerung des Windes auf 4 km/h und die etwas geringere Luftfeuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Wettergefühl.

Sommerliche Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Die Mitte der Woche markiert den Höhepunkt der sommerlichen Hitze. Am 7. August steigt das Thermometer auf heiße 38 Grad an und wird am 8. August mit erwarteten 39 Grad sogar noch übertroffen. Eine andauernde Trockenperiode mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 20 Prozent und der permanente klare Himmel kündigen einen typisch mediterranen Hochsommer an.

Vorhersage für das bevorstehende Wochenende

Das Wochenende bleibt weiterhin sonnig und heiß. Vom 9. bis zum 11. August bewegen sich die Temperaturen zwischen 36 und 38 Grad. Der Wind bleibt auch weiterhin schwach und das Wetter trocken. Der Sonnenaufgang verschiebt sich täglich geringfügig nach hinten, während wir lange Tage mit Sonnenuntergängen nach 18:50 Uhr genießen können.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der 12. August, an dem ein leichter Rückgang der Temperaturen auf 34 Grad erwartet wird. Bei einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 36 Prozent bleibt der Himmel klar.

Insbesondere für Outdoor-Aktivitäten und den Besuch der vielen Sehenswürdigkeiten von Santa Maria del Camí ist die Wetterlage in den kommenden Tagen nahezu perfekt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:34:44. +++