Glühend heißer Sommer in Lloseta: Die Wetterprognose vom 5. bis 12. August 2024 (5.8.2024)

Hitzewelle rollt über Lloseta: Eine Woche ungetrübten Sonnenschein

LlosetaLloseta bereitet sich auf eine Woche voller strahlend blauen Himmels vor – perfekte Bedingungen für Urlauber und Sonnenanbeter. Die Wettervorhersage für die Zeit vom 5. bis 12. August 2024 verspricht durchgängig klaren Himmel und Temperaturen, die kontinuierlich an der 35-Grad-Marke kratzen. In dieser Woche wird die Hitze in Lloseta ihr volles Potenzial entfalten, wobei sich die Einwohner und Besucher auf wenige Windbewegungen und eine geringe Luftfeuchtigkeit einstellen können.

Exakte Wetterdaten im Überblick: Temperaturen klettern

Zum Wochenstart am Montag dem 5. August zeigt sich das Thermometer bereits bei beeindruckenden 34 Grad Celsius. Es ist der Auftakt zu einer Serie von Tagen, an denen das Quecksilber noch weiter nach oben kriechen wird. Mit einem leichten Wind von nur 2 km/h gibt es kaum eine Brise, die Erleichterung verspricht.

Der Dienstag legt noch ein Grad drauf und erreicht 36 Grad, während der Mittwoch und Donnerstag den Höhepunkt dieser Hitzewelle einläuten mit sengenden 38 Grad. Trotz dieser enormen Hitze bleibt die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig; ein Segen für jene, die die trockene Hitze bevorzugen.

Klimatische Bedingungen und Sonnenstunden: Ideal für jeden Strandliebhaber

Der Luftdruck in der besagten Woche zeigt sich stabil und verheißt damit eine Periode der Beständigkeit in dieser sengenden Sommerhitze. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten offerieren lange Tage sonnenverwöhnter Stunden, die allein schon durch die frühen Sonnenaufgänge um kurz vor 5 Uhr Morgens und Spätsonnenuntergänge bis fast 19 Uhr untermauern, dass Lloseta für alle Urlaubermassen gerüstet ist, die sich nach endlosen sonnigen Tagen sehnen.

Die gesamte Woche im Überblick: Endlos sonnige Aussichten

Der Freitag stellt eine minimale Abkühlung dar, bei der die Temperaturen leicht auf 37 Grad fallen, bevor das Wochenende eine ähnlich beständige Hitze mit sich bringt. Sowohl Samstag als auch Sonntag wollen mit 36 bzw. 35 Grad und einem klaren Himmel sicherstellen, dass kein Wölkchen die Ferienstimmung trübt. Mit der konsequenten Wetterlage könnten diese Tage ideal sein für langgeplante Ausflüge, Strandtage oder entspannte Stunden in einem der malerischen Cafés von Lloseta.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:25:36. +++