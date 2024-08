Glühende Hitze in Alaró: Klare Himmel und steigende Quecksilberwerte (5.8.2024)

Mallorcas glitzernde Sonne: Eine Woche strahlenden Wetters in Alaró

Die malerische Stadt Alaró auf Mallorca mag für ihre atemberaubende Landschaft und historischen Stätten bekannt sein, doch in dieser Woche stiehlt das Wetter die Show. Mit ungetrübtem Himmelsblau und Temperaturen, die in hochsommerliche Sphären klettern, empfangen wir eine Periode wahrer Hochsaisonbrillanz.

Heißes Wetter im Trend für Alaró: 5. bis 12. August 2024

Beginnend am Montag, den 5. August, wird Alaró von klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 34°C verwöhnt - eine perfekte Gelegenheit für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten. Bei einem leichten Wind von 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Luftdruck von 1014 hPa erwartet Sie ein optimaler Start in die Woche.

Mittelmeerflair pur: Täglich ein sonniges Gemälde

Am Dienstag, den 6. August, klettert das Thermometer weiter auf 36°C. Mit einer geringen Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer relativen Feuchte von 25% bleibt das Wohlfühlklima Alarós weiterhin bestehen, während der Luftdruck auf 1012 hPa sinkt.

Der Mittwoch, den 7. August, bringt den Höhepunkt der Hitzewelle mit sich. Die Temperaturen erreichen eine sengende 39°C, und bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer außergewöhnlich niedrigen Luftfeuchtigkeit von 14% sowie einem stabilen Luftdruck von 1013 hPa wird dieser Tag den Eintrag ins Sommergedächtnis sicher sein.

Der Donnerstag, den 8. August und der Freitag, den 9. August, bleiben bei einer Höchsttemperatur von 39°C, die am Donnerstag anhält, und geringfügig kühleren 38°C am Freitag, unverändert heiß. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 18%, während die Windgeschwindigkeiten niedrig bleiben und der Luftdruck weiterhin bei etwa 1017 hPa stabile Werte zeigt.

Das Wochenende in Alaró gibt sich kaum weniger großzügig mit den sommerlichen Freuden. Am Samstag, den 10. August, verzeichnet man eine nur minimal mildere Temperatur von 37°C, gefolgt von 36°C am Sonntag, den 11. August. Das Wetter ist so konstant, wie die Uhrwerke der alten Windmühlen der Insel, und auch der Luftdruck bleibt überwiegend konstant, mit kleinen Schwankungen.

Zum Abschluss dieser hochsommerlichen Wetterwoche bietet der Montag, den 12. August, bei 35°C weitere Gelegenheiten, die warmen Tage von Alaró zu genießen. Eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 30% und eine Windgeschwindigkeit von 4 km/h unterstreichen den beginnenden Übergang zu durchschnittlicheren Sommertagen.

Klare und warme Nächte: Ein Paradies für Sternengucker

Kein weniger eindrucksvolles Ereignis bringt die Nacht über Alaró. Während der Sonnenuntergang von 18:57 Uhr am Montag allmählich auf 18:49 Uhr am folgenden Montag sinkt, bieten die klaren Abendhimmel eine Bühne für Sternengucker. Und wer auf frühmorgendliche Ausblicke hofft, kann sicher sein, dass der Sonnenaufgang zwischen 4:51 Uhr und 4:58 Uhr täglich für einen goldglänzenden Anblick sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:13:21. +++