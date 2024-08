Hitzewelle auf Mallorca: Lloret de Vistalegres sonnige Aussichten für die kommenden Tage (5.8.2024)

Die Sommerhitze erreicht ihren Höhepunkt in Lloret de Vistalegre

An den sonnigen Ufern von Lloret de Vistalegre erwartet die Einwohner und Besucher eine wahre Hitzewelle. Mit durchgängig klarem Himmel und Temperaturen, die zwischen 35°C und 37°C schwanken, setzt sich das bildschöne Sommerwetter fort.

Perfektes Strandwetter: Sonne satt und leichte Brise

Der 5. August 2024 startet mit einer komfortablen Temperatur von 35°C, während ein klarer Himmel und eine sanfte Brise von nur 3 km/h ideale Bedingungen für einen Tag am Strand bieten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt entspannte 28% und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa.

Temperaturen klettern weiter: Heißes Wochenstart

Ein ungetrübter Himmel begleitet die Besucher Lloret de Vistalegres auch am 6. und 7. August, mit Spitzenwerten von 37°C. Die zarte Brise steigert sich auf 5 km/h am 6. August und auf 6 km/h am folgenden Tag, während sich die Luftfeuchtigkeit weiter verringert und lediglich 21% am 6. August und sogar nur 18% am 7. August beträgt.

Stabile Wetterverhältnisse: Sonne ohne Ende

Vom 8. bis zum 10. August bleibt das Wetter stabil sonnig und die Temperaturen auf hohen 37°C, bevor sie am 10. August wieder auf 35°C zurückgehen. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich auf einem angenehmen Niveau von etwa 20%.

Wochenendausblick: Sonnige Verlässlichkeit

Für den 11. und 12. August prognostiziert die Wettervorhersage erneut strahlend blauen Himmel und Temperaturen um die 35°C bis 36°C. Bei einer konstanten leichten Brise ist dies das perfekte Wetter, um die wunderbare Atmosphäre von Mallorca zu genießen.

Durchgehend sonnige Tage und laue Abende erwarten alle, die das Glück haben, sich während dieser Zeit auf der wunderschönen Insel aufzuhalten. So präsentiert sich der Sommer in Lloret de Vistalegre von seiner besten Seite, voller Wärme und herrlicher Ausblicke.

Die Sonnenauf- und -untergänge werden für die Erlebnissuchenden unter uns ein täglicher Höhepunkt sein, immer zwischen 4:51 und 4:57 Uhr am Morgen und 18:48 und 18:56 Uhr abends.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:25:07. +++