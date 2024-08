Hitzewelle in Binissalem: Sonnige Aussichten und Rekordtemperaturen vom 05.08. bis 12.08.2024

Hochsommer in Binissalem: Eine Woche voller Sonnenschein

Die nächsten sieben Tage in BinissalemBinissalem versprechen wahre Sommerglücksmomente. Mit klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein bereitet sich die Region auf eine Hitzeperiode vor, die ab der ersten Augustwoche ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Tageswerte steigen teils auf Rekordtemperaturen, die eine perfekte Zeit für Freunde des Sommers darstellen.

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen

Am Montag, den 5. August 2024, beginnt die Woche mit einer Temperatur von eindrucksvollen 35 Grad Celsius. Die Bewohner und Besucher von Binissalem dürfen sich auf einen Tag unter einem klaren Himmel freuen. Eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 30% angenehm niedrig, und der Luftdruck weist einen Wert von 1013 hPa auf.

Die Hitze hält an

Der Trend setzt sich fort mit 36 Grad und ungetrübtem Himmel am Dienstag, dem 6. August 2024. Der Wind nimmt leicht zu auf 4 km/h, doch die Feuchtigkeit sinkt weiter auf 23%. Auch am Mittwoch steigt die Temperatur weiter an und erreicht gar 39 Grad Celsius bei ähnlichen Bedingungen. Der Donnerstag stellt mit Höchstwerten von 40 Grad und gleichbleibend klarem Himmel den Höhepunkt der Woche dar.

Stabile Wetterlage zum Wochenende

Zum Abschluss der Arbeitswoche bleibt das Wetter in Binissalem bei 39 Grad am Freitag konstant sonnig mit einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 18%. Auch das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite: Samstag und Sonntag erwarten uns jeweils 36 bis 37 Grad und ein klarer Himmel. Ein leichter Wind und eine geringe Luftfeuchtigkeit sorgen weiterhin für angenehme Sommerbedingungen.

Ausblick auf Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten

Frühaufsteher und Abendgenießer können sich auf spektakuläre Anblicke freuen. Der Sonnenaufgang am Montag ist um 4:51 Uhr und der Sonnenuntergang findet um 18:57 Uhr statt. Im Laufe der Woche verschieben sich die Zeiten geringfügig, und so begrüßt uns am darauffolgenden Sonntag die Sonne um 4:58 Uhr und verabschiedet sich um 18:49 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:17:15. +++