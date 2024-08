Hochsommer auf Mallorca: Sonnenschein pur und Spitzenwerte in Inca (5.8.2024)

Hitzewelle erreicht Inca: eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen

Die kommende Woche verspricht in Inca auf MallorcaInca wahres Hochsommerwetter. Ein strahlend blauer Himmel ohne eine Wolke in Sicht begleitet von einem sanften Wind, der kaum Erfrischung verspricht. Mit Höchstwerten von bis zu 39°C zeigt sich der Sommer von seiner stärksten Seite. Ein idealer Zeitraum, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, sofern die Hitze adäquat gemeistert wird.

Sommerwetter in Inca: von klar bis sonnig - die ganze Woche

Am Montag, den 5. August 2024, wird das Thermometer bereits 35°C anzeigen, während der Himmel klar bleibt und der Wind mit leichten 2 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 28%, doch Vorsicht ist beim Sonnenbaden geboten - die UV-Strahlung ist hoch. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:51 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Der Dienstag setzt den Trend mit klarem Himmel und einem Temperaturanstieg auf 37°C fort. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h. Ein geringer Luftfeuchtigkeitswert von 21% lässt die hohen Temperaturen etwas erträglicher erscheinen.

Mittwoch und Donnerstag erreichen mit 39°C die Spitze der Hitzewelle. Klare Himmel sind erneut zu erwarten, und der Wind bleibt mit 5 bzw. 4 km/h moderat. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 15% am Mittwoch und 16% am Donnerstag sollte man auf ausreichende Hydratation achten, um Hitzestress zu vermeiden.

Das Wochenende naht mit etwas Abkühlung, wenngleich die Temperaturen weiterhin hoch bleiben. Freitag und Samstag bieten etwas Erleichterung mit 37°C bzw. 36°C und leichter Brise. Der klare Himmel bleibt bestehen, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder um die schönen Strände Mallorcas zu erkunden.

Ein anhaltend sonniger Sonntag schließt die Woche ab, und wir können weiterhin 36°C bei klarer Sicht erwarten. Es ist der perfekte Tag, um die Woche am Strand ausklingen zu lassen, bevor die neue Arbeitswoche beginnt.

Ein Blick auf die Woche zeigt konstant hohen Luftdruck, welcher das stabile und trockene Wetter begünstigt. Mit wenig Wind und viel Sonnenschein ist ausreichender Sonnenschutz unerlässlich. Tragen Sie Sonnenschutzmittel auf, suchen Sie im Laufe des Tages Schatten auf und bleiben Sie hydratisiert.

Langfristige Wetteraussichten

Auch wenn die langfristigen Wetteraussichten über den 12. August hinaus noch ungewiss sind, sollten Einwohner und Besucher Mallorcas die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Hitze beibehalten und die Creme nicht vergessen. Wer Mallorca im Sommer besucht, weiß, hohe Temperaturen und Sonnenschein sind hier fast eine Garantie. Und Inca macht da keine Ausnahme.

