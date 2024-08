Perfektes Sommerwetter in Calvià: Die Wettervorhersage vom 5.8.2024 bis 12.8.2024 (5.8.2024)

Sonniges Hoch in Calvià: Aktuelle Wetterlage und Aussichten

Die kommenden Tage in Calvià versprechen mit klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein pures Sommervergnügen. Beginnen wir mit der Analyse des Wetters für die Woche des 5. August bis zum 12. August 2024, in der sich das Mallorca-Wetter von seiner besten Seite zeigt.

Sonntagsprognose: Hochsommerliche Temperaturen halten an

Der 5. August 2024, ein Montag, begrüßt die Bewohner und Gäste von Calvià früh um 4:53 Uhr mit einer Sonne, die bereits mit einer Temperatur von 29°C für wohlige Wärme sorgt. Zugleich liegt der Wind mit 4 km/h in einem kaum spürbaren Bereich wobei die Luftfeuchtigkeit bei 55% und der Luftdruck bei 1014 hPa angesiedelt sind. Diese idyllischen Bedingungen laden dazu ein, den Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:58 Uhr in vollen Zügen zu genießen.

Sonnige Aussichten: Beständiges Wetter bis Mitte der Woche

Die Tage bis zum Mittwoch setzen die Serie des ausgezeichneten Wetters fort. Sowohl am 6. August als auch am 7. August erwarten uns Maximaltemperaturen von 30°C beziehungsweise 32°C und der klare Himmel hält konsequent an. Diese stabile Wetterphase ist ideal, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten, die Calvià zu bieten hat, zu planen und auszuführen.

Feierabend am Strand: Langanhaltendes Sommerwetter

Gegen Ende der Arbeitswoche, vom 8. August bis zum 9. August, zeichnet sich ein weiterhin beständiges Wetter mit Höchsttemperaturen von 32°C ab. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich auf angenehmen Niveaus, was die Abende ideal macht, um sie am Strand zu verbringen und den Sonnenuntergang zu betrachten.

Wochenendausblick: Sonne pur und leichte Abkühlung

Das Wochenende hält das hohe Niveau des perfekten Sommerwetters. Am Samstag, 10. August und Sonntag, 11. August, können wir mit 32°C beziehungsweise 31°C rechnen, während der Himmel klar bleibt. Der Wind weht weiterhin leicht, was die Freizeitgestaltung am Meer zu einer wahren Freude macht. Zum Ausklang der Wetterwoche zeigt der 12. August eine leicht kühlere Seite mit einer Temperatur von 29°C, allerdings unter einem unverändert blauen Himmel.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Calvià

Die Wetterprognose für die kommende Woche in Calvià könnte nicht besser sein. Wer die sonnendurchfluteten Tage genießen möchte, sollte sich mit ausreichend Sonnenschutz ausrüsten und die zahlreichen Möglichkeiten nutzen, die uns diese perfekten Sommerbedingungen bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:18:46. +++