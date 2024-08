Perfektes Sommerwetter in Sant Llorenç des Cardassar - Wetterprognose für die ersten Augustwochen (5.8.2024)

Sonnenverwöhnte Tage auf Mallorca – Wettertrend für Sant Llorenç des Cardassar

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite in Sant Llorenç des Cardassar, denn die Wettervorhersage für die kommende Woche verspricht strahlend schönen Sonnenschein. Ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, die das herrliche Mallorca-Wetter genießen möchten.

Aktuelle Wetterlage: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Der Montag (5.8.2024) startet mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Leichte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h sorgen für ein angenehmes, leichtes Lüftchen. Dieser Trend setzt sich nahtlos in den folgenden Tagen fort – freuen Sie sich auf eine Serie von warmen und sonnigen Tagen.

Stabiles Hochdruckwetter bis zum Wochenende

Die nächsten Tage verheißen gleichbleibend hohe Temperaturen um die 30°C, die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 50%, was für eine trockene und angenehme Atmosphäre sorgt. Den Sonnenauf- und -untergang können Sie dabei besonders früh bzw. spät genießen, was lange und erlebnisreiche Tage auf der schönen Insel Mallorca verspricht.

Ein Blick auf die kommenden Tage

Der Dienstag und Mittwoch (6.8. und 7.8.2024) erwarten Sie mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 30°C. Eine leichte Steigerung der Windgeschwindigkeit auf etwa 7 km/h wird ebenfalls erwartet.

Ab Donnerstag (8.8.2024) bleibt das Wetter unverändert freundlich bei gleichbleibender Temperatur und Windverhältnissen. Die Luftfeuchtigkeit steigt ein wenig an, bleibt jedoch im komfortablen Bereich.

Das Wetter-Highlight der Woche: Noch wärmeres Wochenende

Ein besonderes Augenmerk gilt dem kommenden Wochenende (9.8. bis 11.8.2024), an dem die Temperaturen mit bis zu 31°C ihren Höhepunkt erreichen – perfekt für Sonnenbäder und Strandbesuche. Trotz des leichten Anstiegs der Luftfeuchtigkeit wird es noch immer angenehm bleiben, da sich der Wind konstant bei etwa 5 km/h hält.

Leichte Wetteränderung zu Beginn der neuen Woche

Am Montag (12.8.2024) ziehen leichte Wolken auf, welche die Temperaturen sanft auf 29°C abkühlen lassen. Damit endet die Woche mit ein paar flüchtigen Wolken, aber immer noch mit angenehmem Sommerwetter.

Mit dieser aussichtsreichen Wettervorhersage lässt sich der Sommer in Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca in vollen Zügen genießen – ob am Strand, beim Wandern oder bei der Erkundung der bezaubernden Inselorte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:33:06. +++