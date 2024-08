Sonne satt und sommerliche Hitze – Wetter in Sóller vom 5. bis 12. August 2024 (5.8.2024)

Strahlendes Wetter und ansteigende Temperaturen in Sóller

Wer in der ersten Augustwoche die malerische Gemeinde Sóller auf der beliebten Baleareninsel Mallorca besuchen möchte, wird von einer Periode strahlenden Sonnenscheins und sommerlicher Hitze begrüßt. Von Montag, dem 5. August 2024, bis zum darauffolgenden Montag verspricht das Wetter ungetrübten Sonnengenuss und hohe Temperaturen, die zum Verweilen am Strand oder zu Ausflügen in die nahegelegenen Tramuntana-Berge einladen.

Aktuelle Wetterlage und Vorhersage für Sóller

Montag, 5. August 2024: Der Montag startet in Sóller mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 32°C klettern. Eine leichte Brise mit nur 3 km/h lässt das sommerliche Wetter besonders angenehm erscheinen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%, während der Luftdruck auf 1014 hPa gemessen wird. Der Tag beginnt früh um 4:52 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Dienstag, 6. August 2024: Der Himmel über Sóller zeugt auch am Dienstag von klarer Sicht, und die Temperaturen steigen sogar leicht auf 34°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h schwach, die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 38%. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen und steht bei 1012 hPa. Sonnenauf- und Sonnenuntergang halten sich am vorherigen Rhythmus.

Mittwoch, 7. August 2024: Mit weiter ansteigenden Temperaturen von bis zu 36°C dominiert auch am Mittwoch der klare Himmel das Wetter in Sóller. Der Wind hält sich weiterhin zurück, die Luftfeuchtigkeit sinkt erneut und erreicht 33%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa an.

Donnerstag bis Sonntag, 8. - 11. August 2024: Die folgenden Tage bis zum Sonntag bieten ein beständiges Klima mit klarem Himmel und einer hohen Tageshöchsttemperatur, die konstant bei etwa 36°C liegt. In der Nacht sinken die Temperaturen angenehm ab, was erholsame Nächte verspricht. Schwache Winde von rund 3 km/h und eine stabile Luftdrucksituation unterstützen das ideale Sommerwetter.

Montag, 12. August 2024: Die Wetterwoche schließt am Montag mit einem leicht temperierten Tag ab. Das Thermometer wird voraussichtlich auf 33°C fallen, bei weiterhin klarem Himmel und schwachem Wind. Die Feuchtigkeit steigt auf 44% und der Luftdruck geht leicht zurück auf 1013 hPa.

Fazit: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Die gesamte Woche über bietet Sóller ideale Bedingungen für alle, die die mediterrane Sonne suchen. Strahlender Sonnenschein und das Fehlen von Niederschlag ermöglichen vielfältige Outdoor-Aktivitäten und Entspannung pur unter der mallorquinischen Sonne. Die Abende eignen sich hervorragend, um in einem der charmanten Restaurants oder Cafés den Tag ausklingen zu lassen, während die Morgenstunden zu sportlichen Aktivitäten oder einem frühzeitigen Strandausflug einladen.

