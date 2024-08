Sonnige Aussichten und leichte Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Sant Joan auf Mallorca (5.8.2024)

Strahlend blauer Himmel über Sant Joan: Das Wetter vom 5.8.2024 bis 12.8.2024

Wenn Sie sich nach Sonnenschein und perfektem Urlaubswetter sehnen, blickt Sant Joan auf eine Woche, die kaum Wünsche offenlässt. Wir präsentieren Ihnen die detaillierte Wettervorhersage für die nächste Woche in der malerischen Gemeinde Sant Joan auf Mallorca.

Sonnig und warm: Wettertrend für Sant Joan

Der Start in die Woche wird mit einem klaren Himmel am Montag, den 5. August 2024, bei 33°C so sonnig wie das Gemüt der Mallorquiner. Ähnlich prächtig setzt sich das Wetter am Dienstag fort, ebenfalls mit einem makellos klaren Himmel und Temperaturen, die nochmals auf 33°C klettern.

Eine leichte Umarmung durch den Sommerregen erwartet die Bewohner und Besucher am Mittwoch, den 7. August, wenn leichte Regenschauer bei 32°C für eine willkommene Abkühlung sorgen. Es ist der ideale Tag, um die Inselkultur in den zahlreichen Museen oder bei einer Weinprobe unter Dach zu erkunden.

Von Donnerstag bis Sonntag zeichnet sich das Bild eines nahezu wolkenfreien Himmels, vereinzelt durchzogen von einigen wenigen Schäfchenwolken. Die Temperaturen steigen stetig an, erreichen am Donnerstag 35°C und gipfeln am Freitag mit atemberaubenden 36°C - ein wahrer Hochsommertraum!

Das Wochenende bleibt trotz ein paar vereinzelter Wolken am Himmel warm und sonnenverwöhnt. Die Temperaturen schwanken zwischen 35°C am Samstag und 34°C am Sonntag, perfekt für Ausflüge an die atemberaubenden Strände Mallorcas oder eine Wanderung durch die ursprünglichen Landschaften um Sant Joan.

Tägliche Wetterdetails für Ihre Planung

Ein Fazit für Wetterinteressierte: Sant Joan bietet eine ideale Woche für alle Sonnenanbeter und Freunde des mediterranen Klimas. Ob beim Entspannen an der Küste, beim Erkunden historischer Stätten oder beim Genießen der lokalen Küche, die kommende Woche hält für jeden etwas bereit.

