Sonniges Hochsommerwetter in Campanet: Wärmewelle erwartet Mallorca im August 2024 (5.8.2024)

Erwartung einer sonnigen Hochsommerwoche in Campanet

Die Insel Mallorca bereitet sich auf eine wahrhaft strahlende Hochsommerwoche vor. Campanet, im Herzen der Insel gelegen, wird mit einer anhaltenden Periode von klarem Himmel und steigenden Temperaturen gesegnet sein, die der perfekte Begleiter für alle Aktivitäten im Freien und Entspannung am Strand ist.

Hitzige Temperaturen und klare Himmel über Campanet

Bereits am Montag, den 5. August 2024, kündigt sich ein heißer Tag mit einer maximalen Temperatur von 34°C an. Ein leichter Wind von 3 km/h wird kaum eine Abkühlung bringen, und die geringe Luftfeuchtigkeit von 34% sorgt für eine trockene Hitze, die typisch für den mallorquinischen Sommer ist.

Rasante Temperaturen klettern höher

Am Dienstag und Mittwoch klettert das Thermometer noch höher auf 36°C bzw. 37°C, was Campanet zum Hotspot für Sonnenanbeter macht. Bei einem klarblauen Himmel und einer angenehmen Briese von 4-6 km/h bleibt es weiterhin warm. Die Luftdruckwerte zeigen stabile Wetterverhältnisse an, was die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen gering hält.

Stabile Wetterlage bis zum Wochenende

Die zweite Wochenhälfte bietet eine Fortsetzung des sonnigen Szenarios. Die Temperaturen bleiben mit 34°C und 36°C im angenehm warmen Bereich und der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite. Auch der Wind bleibt beständig und bietet leichten bis mäßigen Luftzug, der die Sommerhitze erträglicher macht.

Konstant hohe Temperaturen und minimale Windbewegung

Das Wochenende naht mit gleichbleibend hohen Temperaturen um 33°C und klaren, blauen Himmeln. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat bei 5 km/h, und auch die Luftfeuchtigkeit zeigt keine Anzeichen für eine erhebliche Zunahme.

Sonnenaufgang und -untergang - die goldene Stunde in Campanet

Die Sonnenaufgänge und -untergänge in Campanet sind spektakulär und bescheren jedem Betrachter magische Momente. Der Sonnenaufgang wird für die kommende Woche zwischen 4:50 Uhr und 4:57 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang zwischen 18:50 Uhr und 18:57 Uhr stattfindet - perfekte Zeiten, um die Schönheit Mallorcas in goldenem Licht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:19:09. +++