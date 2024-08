Sonniges Hochsommerwetter in Pollença: Klare Himmel und angenehme Brisen dominieren die erste Augustwoche (5.8.2024)

Perfektes Strandwetter: Pollença verspricht sonnige Aussichten

Die kommende Woche in Pollença empfängt Einheimische wie Urlauber mit durchgehend klarem Himmel und hohen Temperaturen, ideal für alle, die das Sommerfeeling voll auskosten möchten. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wetterprognose, der Sie für die Planung Ihrer Outdoor-Aktivitäten wappnet.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Hochsommer in voller Pracht

Von strahlendem Sonnenschein über sanfte Meeresbrisen bis hin zu lauen Abendstunden – Pollença zeigt sich von seiner besten Seite. Beginnen wir die Woche mit Montag, dem 5. August 2024, wo die Temperaturen angenehme 31°C erreichen. Der leichte Wind von nur 4 km/h sorgt für sanft kühlende Momente, während Sie die um 4:50 Uhr aufgehende Sonne begrüßen können. Wer den Tag am Strand ausklingen lassen möchte, kann den Sonnenuntergang um 18:57 Uhr genießen – perfekt für einen Abend am Meer.

Ein leichter Hauch des Sommers: Wind und Wetter im Zusammenspiel

Die Tage Dienstag und Mittwoch, mit Höchsttemperaturen von 32°C bzw. sogar 33°C, versprechen weiterhin reichlich Sonnenschein und eine leichte Steigerung des Windes. Eine Brise mit 5 km/h am Dienstag und 8 km/h am Mittwoch bildet die perfekte Grundlage für Wassersportler und diejenigen, die gerne die Segel setzen.

Stetiger Sommergenuss mit konstantem Wetter

Die zweite Wochenhälfte beginnt mit ähnlichen Bedingungen. Der 8. August 2024 hält das sommerliche Klima mit 32°C und sanften 6 km/h Winden aufrecht. Eine leichte Zunahme der Luftfeuchtigkeit könnte für zusätzliches Schwüle-Gefühl sorgen, doch die stete Meeresbrise hilft, die Tage angenehm zu gestalten.

Kühleres Wochenende steht bevor

Dem sonnigen Wetter trotzend, erwarten uns etwas mildere Temperaturen zum Wochenende. Der Freitag zeigt sich mit 29°C etwas zurückhaltender, was Ihnen jedoch erlauben könnte, aktive Unternehmungen ohne die Hitze der Vortage zu genießen. Der Wind bleibt mit 6 km/h konstant angenehm.

Eine fortlaufende Prognose des stetig guten Wetters begleitet uns dann ins Wochenende: Samstag und Sonntag halten an den hohen 30°C fest und die klaren Himmel ermöglichen ungetrübte Sonnenstunden.

Optimal für Langzeitplaner: Der Wetterausblick für Pollença

Wer die Urlaubsplanung präferiert oder Regenschirme definitiv zuhause lassen möchte, kann sich in der nächsten Woche über das ausbleibende Unwetter freuen. Klare Himmel und sonnige Tage sind über die gesamte Periode hinweg eine feste Konstante. Gönnen Sie sich also unbeschwerte Freizeitaktivitäten und genießen Sie das mediterrane Klima von Pollença in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:31:07. +++