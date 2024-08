Sonniges Wetter in Fornalutx: eine klare Wochenmitte mit steigenden Temperaturen (5.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Fornalutx

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein in dem idyllischen Bergdorf Fornalutx auf Mallorca. Das aktuelle Wetter verspricht klaren Himmel und ansteigende Temperaturen, die ein perfektes Ambiente für alle Outdoor-Aktivitäten und Erholungssuchende bieten.

Sonnige Aussichten für die kommende Woche

Beginnend mit dem 5. August 2024, können Einheimische und Besucher sich auf durchgehend klare Himmel und Temperaturen um die 32°C einstellen. Das Wetter bleibt beständig freundlich mit kaum einer Wolke am Horizont und Windgeschwindigkeiten, die kaum die 2 km/h überschreiten.

Die Luftfeuchtigkeit in Fornalutx hält sich mit etwa 41% Anfang der Woche auf einem angenehmen Niveau und nimmt leicht ab, was die Hitze erträglicher macht. Auch der Luftdruck bleibt mit Werten um 1014 hPa stabil.

Aufstrebende Temperaturen im Wochenverlauf

In der Wochenmitte lädt das Wetter förmlich dazu ein, die natürlichen Schönheiten Fornalutx‘ zu erkunden. Am 7. August wird mit Höchsttemperaturen von 35°C gerechnet, während der 8. August sogar Spitzenwerte von 36°C erreichen könnte.

Die Morgenstunden bieten mit Sonnenaufgängen um kurz vor 5 Uhr eine herrliche Kulisse für Frühaufsteher. Gegen Abend wird die Szenerie durch Sonnenuntergänge nach 18:50 Uhr abgerundet, was den Tagen eine angenehme Länge verleiht.

Die Woche klingt sonnig aus

Das Wetter bleibt auch gegen Ende der Woche bei klarem Himmel beständig. Die Temperaturen beginnen ab dem 10. August leicht zu fallen, bleiben aber mit Werten um 35°C immer noch sommerlich warm. Es sorgt für ideale Bedingungen, um das ländliche Mallorca in seiner vollen Pracht zu genießen.

Zum Abschluss der Woche, am 11. und 12. August, kühlt sich das Wetter etwas ab, mit maximalen Temperaturen, die auf 32 bis 33°C sinken. Perfekte Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitangebote in und um Fornalutx auszukosten oder entspannte Stunden in den traditionellen Cafés des Dorfes zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:24:08. +++