Strahlender Sonnenschein und heiße Tage: Die Wetteraussichten für Consell, Mallorca (05.08.2024 bis 12.08.2024)

Gluthitze im August: Consell auf Mallorca erwartet eine heiße Woche

Mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen steuert Consell auf Mallorca in eine absolut hochsommerliche Woche. Die lieblichen Winde bieten eine kleine Erfrischung bei der anstehenden Hitzewelle. Tauchen Sie mit uns in die aktuellen Wettertrends und -vorhersagen ein und erfahren Sie, wie Sie Ihre Aktivitäten unter dem mallorquinischen Sonnendach entsprechend planen können.

Mallorca genießt die Sonne: Wetterbericht für Consell vom 05.08.2024 bis 12.08.2024

Die kommende Woche verspricht für Consell, mit Temperaturen, die konstant über 30 Grad Celsius liegen, eine wahre Flucht in den Sommer. Der klare Himmel lässt Sonnenanbeter und Urlauber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Es herrscht die perfekte Zeit, um die mediterranen Strände zu genießen oder die traumhaften Landschaften Mallorcas zu erkunden.

Strahlender Sonnenschein wird von leichtem Wind begleitet

Am Montag, den 5. August 2024, beginnt die Woche in Consell mit einer angenehmen Temperatur von 34 Grad und einem klaren Himmel. Zur Abkühlung weht ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 33% liegt. Den Tag über wird die Sonne kaum von Wolken verdeckt, so dass ein Maximum an Sonnenstunden garantiert ist.

Am Dienstag klettert das Thermometer weiter auf 36 Grad. Die außergewöhnliche Trockenheit mit einer Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 25% und der schwache Wind lassen die Hitze besonders intensiv wirken - ideal für Freunde des Sonnenbadens oder Sommerevents im Freien.

Der Mittwoch übertrifft die vorherigen Tage mit einer Höchsttemperatur von 39 Grad. Die Kombination aus Hitze, niedriger Luftfeuchtigkeit und klarem Himmel bietet die perfekte Kulisse für einen Besuch in einem der vielen Weingüter oder für eine entspannte Bootsfahrt entlang der Küste.

Der Donnerstag setzt noch einen drauf: Mit einer Schallmauer von 40 Grad erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt. Der Wind bleibt moderat und auch der Luftdruck zeigt keine besorgniserregenden Schwankungen. Dieser Tag sollte unbedingt zur Erholung im Schatten oder am Wasser genutzt werden.

Abkühlung in Sicht: Die Wetterprognose zum Wochenende

Zum Freitag hin beginnt das Quecksilber sich leicht zurückzuziehen, wobei es immer noch bei imposanten 38 Grad verharrt. Der Samstag und Sonntag bringen mit Temperaturen um die 36-37 Grad weiterhin sehr warmes Wetter. Der Himmel bleibt klar, doch die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu, was die Nächte erträglicher macht.

Die neue Woche startet am Montag, 11. August, mit einer noch immer heißen, aber erträglicheren Temperatur von 36 Grad. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, was die Optionen für Outdoor-Aktivitäten endlos erscheinen lässt.

Wir beschließen unsere Wettervorhersage für Consell mit einem Blick auf den Dienstag, 12. August, an dem sich das Wetter leicht abkühlt auf 35 Grad und somit einen sanften Übergang in eine frischere Wochenmitte bietet. Perfekt, um all diejenigen Aktivitäten nachzuholen, die in der Gluthitze der Vorwoche vielleicht zu anstrengend waren.

Die perfekte Woche für Sonnengenuss und Sommervibes in Consell auf Mallorca

Consell wird also von einer Woche voller Sonne und Wärme überzogen, die jedem Besucher das Gefühl eines unendlichen Sommers vermittelt. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die Hitze gut überstehen zu können. Genießen Sie die Zeit unter dem strahlenden Himmel und sammeln Sie unvergessliche Eindrücke auf der schönen Insel Mallorca.

Übrigens: Die aufgehende Sonne können Sie bereits um kurz vor 5 Uhr morgens bewundern, den Sonnenuntergang erst gegen 19 Uhr. Die langen Tage bieten daher viel Zeit für Unternehmungen bei Tageslicht.

