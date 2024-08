Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Santa Margalida - Die Wettervorhersage für die kommende Woche (5.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Margalida: Eine Woche voller Sonne erwartet Sie!

Die Sommerhitze hält Einzug in Santa Margalida! Die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage verspricht klaren Himmel und steigende Temperaturen, die für perfekte Bedingungen sorgen, um die wunderschöne Insel Mallorca zu genießen. Ob Sie sich am Strand entspannen oder die lokale Kultur erkunden möchten, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.

Sonnenschein pur und milde Brisen

Beginnend mit dem 5. August 2024, zeigt uns der Himmel ein strahlendes Blau. Die Temperaturen in Santa Margalida werden tagsüber bis auf heiße 32 °C klettern. Zum Glück wird eine leichte Brise mit nur 3 km/h für etwas Erleichterung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 44%, und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Genießen Sie einen wunderschönen Sonnenaufgang um 4:50 Uhr und erleben Sie, wie die Sonne den Tag um 18:56 Uhr verabschiedet.

Die Höhepunkte der Woche: Thermometer klettert

Am 6. und 7. August setzt sich das großartige Wetter fort. Klare Himmel werden von Temperaturen begleitet, die noch ein paar Grad zulegen und bis zu 34 °C erreichen. Die Winde sind sanft und helfen dabei, die heißen Tage angenehmer zu gestalten.

Die darauf folgenden Tage bis zum 12. August bleiben in Santa Margalida ähnlich angenehm. Die Temperaturen variieren leicht, bewegen sich jedoch konstant um die 33 °C am Tag und bieten ideale Bedingungen für alle Aktivitäten, die Sie im Freien geplant haben. Beachten Sie die Sonnenauf- und -untergangszeiten, die sich im Laufe der Woche geringfügig verändern, und planen Sie Ihre Tage so, dass Sie das Maximum an Tageslicht nutzen können.

Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben konstant und versprechen ein angenehmes Klima, während die Meerestemperaturen einladend warm bleiben. Die klaren Nächte bieten zudem die perfekte Kulisse für romantische Abendessen unter dem Sternenhimmel oder Spaziergänge am Strand.

Zusammenfassung der Wetterlage in Santa Margalida

In der Gesamtschau erwarten Sie in Santa Margalida sommerliche Verhältnisse mit klarem Himmel und warmen Temperaturen, die Freizeitaktivitäten im Freien begünstigen. Die Windverhältnisse bleiben sanft, während die Luftfeuchtigkeit für ein angenehmes Klima sorgt. Erwarten Sie bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, tägliche Naturschauspiele, die Ihren Urlaub unvergesslich machen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:34:20. +++