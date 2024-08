Strahlendes Sommerwetter in Palma: Sonnige Aussichten vom 05.08. bis 12.08.2024

Die Sonne regiert über Palma – Perfektes Sommerwetter setzt sich durch

Wenn die Sonne zum besten Freund des Urlaubers wird: Die kommende Woche verspricht in Palma de MallorcaPalma durchgehendes Sommerwetter mit klarem Himmel und hohen Temperaturen. Mit einer milden Brise und Wolkenlosigkeit steht einer perfekten Urlaubswoche nichts im Wege. Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen zum Wetter in Palma de Mallorca zu erhalten.

Wetteraussichten für Palma – Die ganze Woche über sonnige Vorhersage

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite: Ein Blick auf das Thermometer verrät, dass die Temperaturen von Anfang bis Mitte August weiterhin um die 30 Grad Marke pendeln. Wir beginnen die Woche am 5. August 2024 mit einem Höchstwert von 31°C. Eine sanfte Brise mit 5 km/h wird für eine angenehme Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 48%, während der Luftdruck bei 1014 hPa stabil bleibt. Der Sonnenaufgang erwartet Sie um 4:52 Uhr, und das Tageslicht verabschiedet sich um 18:58 Uhr.

Der 6. August setzt den Trend fort mit einem strahlend blauen Himmel und einer Tagestemperatur, die leicht auf 32°C ansteigt. Der Wind beläuft sich auf gemächliche 4 km/h, was für eine ruhige Atmosphäre sorgt. Sonnenauf- und -untergang verschieben sich leicht, sodass Sie den Tag ab 4:53 Uhr bis 18:56 Uhr in vollen Zügen genießen können.

Am 7. August erreicht das Thermometer beeindruckende 35°C. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von 33% und der gleichbleibende Luftdruck versprechen einen angenehm heißen Tag. Mit dem Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:55 Uhr haben Sie genügend Zeit, Mallorcas Schönheit zu bewundern.

Mit dem 8. August hält der Sommer nicht inne – es wird sogar noch einen Tick wärmer mit 36°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h weiterhin sanft. Der frische Morgen empfängt Sie um 4:55 Uhr, und der Abend klingt um 18:54 Uhr aus.

Für den 9. August kündigt das Barometer zwar einen leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 38% und des Luftdrucks auf 1017 hPa an, dies wird jedoch von einer geringen Abkühlung auf 34°C begleitet. Der Wind zieht sich auf eine leichte Brise von 4 km/h zurück, perfekt für einen entspannt-sonnigen Tag.

Bleiben Sie erfrischt – Tipps für die kommenden heißen Tage in Palma

Die Wetterbedingungen in Palma laden zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Vergessen Sie daher nicht, sich regelmäßig einzucremen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auch wenn der klare Himmel zu langen Strandtagen verführt, ist es ratsam, die stärksten Sonnenstunden zu meiden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit auf Mallorca ungetrübt von sommerlichen Strapazen bleibt.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Die zweite Wochenhälfte bleibt unverändert fantastisch

Die zweite Hälfte Ihrer Woche in Palma verläuft ebenso ungetrübt. Die Temperaturen bleiben mit 35°C am 10. August und 34°C sowohl am 11. als auch am 12. August im hochsommerlichen Bereich. Nur am letzten Tag der Wetterprognose, dem 12. August, lässt die Hitze etwas nach und geht auf 31°C zurück, dennoch bei klarem Himmel und einer sanften Brise. Der Sonnenuntergang wird Sie an jedem dieser Tage um ca. eine Minute früher in den Feierabend begleiten.

Planen Sie Ihre perfekte Urlaubswoche auf Mallorca

Ob Sie nun durch Palmas historische Straßen flanieren, einen der vielen Strände Mallorcas erkunden oder einfach nur die Ruhe auf Ihrer Finca genießen wollen – das Wetter spielt mit. Also packen Sie Ihre Badesachen und freuen Sie sich auf eine unbeschwerte Zeit unter der mallorquinischen Sonne.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und genießen Sie Ihren Sommerurlaub mit der Mallorca Zeitung!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:29:52. +++