Strahlendes Wetter und laue Sommernächte: Die Wetterprognose für Capdepera vom 5. bis 12. August 2024 (5.8.2024)

Wetter Capdepera: Sonnenschein satt im August

Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen läutet Capdepera eine Woche voller Sonnenschein ein. Hier ist Ihr ausführlicher Wetterbericht für Capdepera für die Woche vom 5. bis zum 12. August 2024. Bereiten Sie sich auf perfekte Strandtage und malerische Sonnenuntergänge vor, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

Die Wetteraussichten für den Start in die Woche

Am Montag, den 5. August, begrüßt Sie Capdepera mit einem klaren Himmel und sommerlichen 27°C. Die Windgeschwindigkeit beträgt sanfte 5 km/h, sodass die Segel gesetzt werden können und ein Tag auf dem Wasser zu einer wahren Freude wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%, und der Luftdruck bei 1014 hPa.

Das erste Licht des Tages erscheint um 4:49 Uhr, und der Abend verwöhnt die Sinne mit einem Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Die Capdepera-Wetterprognose in der Wochenmitte

Die Tage Dienstag und Mittwoch zeigen sich ebenfalls mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen klettern sogar auf 29°C am Dienstag und 28°C am Mittwoch. Der Wind weht leicht mit 8 km/h am Dienstag und 6 km/h am Mittwoch, was zu einem angenehmen Lufthauch führt, während Sie die Strände Mallorcas genießen.

Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck halten sich im mittleren Bereich, sodass Sie mit einem konstant angenehmen Klima rechnen können. Gehen Sie also raus und nutzen Sie das prächtige Wetter für Outdoor-Aktivitäten oder entspannten Verweilen am Meer.

Stabile Wetterlage zum Wochenende

Zum Wochenende hin stabilisiert sich die Wetterlage weiterhin mit angenehmen 28°C am Donnerstag, Freitag und Samstag. Der Sonntag kühlt minimal auf 27°C ab, und Montag begrüßt die neue Woche mit 28°C und ein paar Wolken. Diese leichte Bewölkung verspricht eine kleine optische Abwechslung am sonst so makellosen Himmel.

Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat, und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich ebenfalls von ihrer besten Seite. Dies bedeutet angenehme Nächte für gemütliche Abende im Freien und ideale Bedingungen für Nachtschwärmer.

Fazit: Ein Hoch auf das Wetter in Capdepera

Die Woche verspricht in Capdepera optimale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang können Sie sich auf eine Zeit freuen, die Mallorca in vollem Glanz zeigt. Wir hoffen, dass dieser detaillierte Wetterbericht für Capdepera Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten für die kommenden Tage zu planen. Genießen Sie das tolle Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:20:16. +++