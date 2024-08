Traumhaftes Sommerwetter erwartet Santanyí auf Mallorca: die 7-Tage-Prognose (5.8.2024)

Der Himmel zeigt sich von seiner schönsten Seite: Das Wetter in Santanyí

In Santanyí erwartet Einwohner und Besucher in der kommenden Woche strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Dies mag wie ein Versprechen für perfekte Tage am Strand von Mallorcas bezaubernder Küste klingen – und tatsächlich, die Wetterprognose für Santanyí sieht vielversprechend aus. Die Sonnenanbeter und Naturfreunde können sich freuen, denn in der kommenden Woche wird es in Santanyí klaren Himmel geben mit Temperaturen, die durchgehend bei sommerlichen 29 bis 32 Grad Celsius liegen.

Wetterprognose: Sonne satt für die kommenden Tage

Beginnend mit dem 5. August 2024, zeigt sich der Himmel über Santanyí wolkenlos. Die Temperatur erreicht dabei angenehme 29 Grad Celsius, und ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55%, und der Druck liegt bei stabilen 1014 hPa. Der frühe Vogel in Santanyí kann den Sonnenaufgang um 4:51 Uhr genießen und den Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Die gute Nachricht setzt sich am 6. und 7. August fort, mit ähnlichen Bedingungen, Temperaturen rund um die 30 Grad und einer sanften Brise von 5 bzw. 6 km/h. Der klare Himmel bleibt uns auch am 8. August erhalten, wobei die Temperaturen und Winde konstant bleiben. Freuen Sie sich auf perfekte Bedingungen für sämtliche Aktivitäten im Freien!

Das Highlight der Woche erwartet uns am 9. und 10. August, mit einem kleinen Temperaturanstieg auf 32 Grad Celsius und einer deutlichen Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 44% bzw. 40%. Dies ist der ideale Zeitpunkt für jene, die die Hitze lieben, das Meer und die Strände Mallorcas zu erkunden.

Das Wochenende bringt weiterhin Sonnenschein pur nach Santanyí

Am Wochenende lässt das herrliche Wetter nicht nach. Der 11. August läutet das Wochenende mit 31 Grad Celsius und einer leichten Abkühlung durch einen sanften Wind von 5 km/h ein. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 47% und sorgt für eine angenehme Frische.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 12. August, an dem die Temperaturen ein wenig auf 29 Grad sinken und die Luftfeuchtigkeit auf 62% steigt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das einzigartige Mallorca-Wetter zu genießen, bevor die Hitzewelle nachlässt und sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt.

Fazit: Optimale Bedingungen für Urlaub und Freizeit in Santanyí

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Santanyí in der kommenden Woche ein idealer Ort für all jene darstellt, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Mit täglichem Sonnenschein, milden Winden und einem klar blauen Himmel ist es ein Paradies für jeden Besucher. Für Einheimische und Urlauber gleichermaßen bieten sich perfekte Bedingungen für Strandbesuche, Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten. Verbringen Sie eine großartige Woche unter der mallorquinischen Sonne in Santanyí.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:35:14. +++