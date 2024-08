Wetter in Deià: Sonnige Aussichten und hohe Temperaturen in der ersten Augustwoche 2024 (5.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze in Deià

Die perfekte Urlaubskulisse erwartet alle Besucher und Einwohner von Deià in der ersten Augusthälfte des Jahres 2024. Mit einer konsequenten Serie von klaren Himmeln und steigenden Thermometern wird das mediterrane Inselleben in voller Pracht erstrahlen. Hier finden Sie die ausführliche Wettervorhersage für Deià auf Mallorca, die Ihnen dabei helfen wird, Ihre Aktivitäten optimal zu planen.

Wetter in Deià am Montag, den 5. August 2024

Zum Auftakt der Woche erwartet Sie ein klarer Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 31°C. Die Brise bleibt sanft bei einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit, die bei 48% liegt, sowie ein leichter Luftdruck von 1014 hPa, versprechen einen angenehmen Tag.

Hochsommerliche Temperaturen halten an

Die darauf folgenden Tage bis zum Wochenende bleiben durchweg sonnig. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf leichte 32°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1012 hPa. Der Wind weht weiterhin ruhig mit 2 km/h. Dieses Wetter bietet ideale Bedingungen für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung in den malerischen Bergen rund um Deià.

Von Mittwoch bis Freitag können Sie sich über Temperaturen um die 35°C freuen, die das Herz jedes Sonnenanbeters höherschlagen lassen. Das Klima in Deià zeigt sich von seiner schönsten Seite, was die Insel zur perfekten Sommerdestination macht. Schwimmen im Mittelmeer oder ein kühles Getränk in einem der zahlreichen Cafés sind nur einige Möglichkeiten, um die Hitze zu genießen.

Das Wochenende in Deià bleibt weiterhin sonnenverwöhnt

Das Wochenende kündigt sich mit einem leichten Rückgang der Hitze an. Am Samstag werden die Temperaturen noch einmal auf stolze 35°C klettern, während der Sonntag eine geringfügige Abkühlung auf 33°C bringt. Das Meer bietet sich als perfekte Abkühlung an, während die abendlichen Stunden ideale Bedingungen für sommerliche Feste und Veranstaltungen bieten.

Die Sonnenuntergänge in Deià sind spektakulär, und während dieser Woche haben Sie jeden Tag Gelegenheit, sie zu bewundern. Die Sonne verabschiedet sich täglich gegen 19 Uhr, was ausreichend Zeit für Aktivitäten im Freien bietet.

Fazit: Die erste Augustwoche in Deià wird mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken, sonnig und heiß. Es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, die landschaftliche Schönheit Mallorcas zu genießen - sei es im Zuge eines erholsamen Urlaubs oder als Teil des täglichen Lebens auf der Insel.

