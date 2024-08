Wetter in Felanitx (05.08.24 bis 12.08.24): Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Wetteraussichten für Felanitx: Eine Woche voller Sonnenschein

In der charmanten Gemeinde Felanitx auf Mallorca kündigt sich eine durchweg sonnige Woche an. Vom 5. bis zum 12. August 2024 erwartet die Einheimischen sowie die Urlauber ein wahres Sommermärchen mit strahlendem Himmel und angenehmer Wärme. Hier erfahren Sie alles über die wetterlichen Bedingungen, die Sie in der bevorstehenden Woche in Felanitx erwarten.

Höchsttemperaturen und sanfte Brisen: Das Wetter vom 5. August bis 12. August 2024

Beginnend mit dem Montag, den 5. August 2024, können sich Einwohner und Gäste von Felanitx auf klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 32°C freuen. Bei einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 42% steht einem Aufenthalt im Freien nichts im Wege.

Am Dienstag, den 6. August, setzt sich das hervorragende Wetter fort. Mit Höchsttemperaturen von 33°C und einem klaren Himmel dürfen Sie sich weiterhin über das perfekte Sommerwetter freuen. Das Thermometer bleibt auf einem ähnlichen Niveau, die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 40%, was für angenehme Bedingungen sorgt. Eine leichte Brise begleitet den Tag.

Für Mittwoch, den 7. August, zeigt sich die Prognose ebenfalls sonnig: Mit Spitzenwerten von 32°C und einer ähnlichen Windstärke können Aktivitäten außerhalb des Hauses unbeschwert geplant werden. Die Luftfeuchtigkeit liegt stabil bei 39%.

Der 8. August begrüßt uns erneut mit einem klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 33°C, die Luftfeuchtigkeit und Druckverhältnisse bleiben stabil.

Das Wochenende leitet der Freitag, der 9. August, mit einem kleinen Hitzepeak ein. Die Temperatur steigt auf 36°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 29% fällt, was die höheren Temperaturen erträglicher macht.

Am Samstag, den 10. August und am Sonntag, den 11. August, können Besucher und Einheimische weiterhin mit reichlich Sonnenschein rechnen, und die Temperaturen liegen bei angenehmen 34°C. Perfekte Bedingungen für alle, die das Wochenende zum Beispiel am Strand oder bei einer Wanderung genießen möchten.

Der Montag, der 12. August, beschließt die Wetterwoche in Felanitx mit einer etwas niedrigeren Maximaltemperatur von 31°C, und höherer Luftfeuchtigkeit, was dennoch ideale Voraussetzungen für sämtliche Freizeitaktivitäten bietet.

Fazit: Sonnenhungrige kommen in Felanitx voll auf ihre Kosten

Die kommende Woche bietet mit sonnigen Tagen und warmen Temperaturen das ideale Wetter für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Felanitx erweist sich einmal mehr als attraktives Ziel für Urlauber und bietet optimale Bedingungen für eine Vielzahl von Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:23:47. +++