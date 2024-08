Wetteraussichten für Campos: Sonnige Tage und leichte Schauer im August 2024 (5.8.2024)

Wettervorhersage für Campos: Strahlende Sonne und eine kurze Regenpause

Die kommenden Tage auf Mallorca, insbesondere in Campos, versprechen fast durchgängig sonniges Wetter mit extrem warmen Temperaturen, die den Höhepunkt des Sommers deutlich machen. Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen sorgen für das perfekte Urlaubswetter auf der Insel.

Hochsommerliche Temperaturen und klarer Himmel in Campos

Beginnend mit dem 4. August 2024, können sich Einheimische und Urlauber in Campos auf leichten Regen bei angenehmen 28°C einstellen, wobei der Wind mild bei 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 46% bei einem Luftdruck von 1024 hPa.

Mit dem 5. August ändert sich das Bild: Der Himmel klart auf und bietet einen klaren Himmel, bei weiterhin sanften 7 km/h Wind und einer leichten Erhöhung der Temperatur auf 29°C. Die relative Feuchtigkeit liegt bei 47%, während der Luftdruck auf 1022 hPa fällt.

Der 6. und 7. August setzen das Muster des herrlichen Wetters fort, mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 29°C und 30°C. Ein leichter Wind bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was die Tage für Outdoor-Aktivitäten besonders angenehm macht.

Eine Hitzewelle erreicht Campos

Zum 8. und 9. August erreicht Campos eine Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von bis zu 35°C, bei leicht abnehmenden Winden und einer deutlichen Reduktion der Luftfeuchtigkeit auf 19%. Es sind die optimalen Bedingungen für alle Sonnenanbeter und diejenigen, die den sommerlichen Vibes auf Mallorca frönen wollen.

Kurze Abkühlung und Rückkehr des Sonnenscheins

Ein Umschwung erfolgt am 10. August, an dem die Temperaturen auf 21°C sinken und überzogene Wolken den Himmel bedecken. Ein frischeres Klima stellt sich durch einen stärkeren Wind von 10 km/h ein, begleitet von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Luftdruck steigt auf 1015 hPa, was eine vorübergehende Abkühlung signalisiert.

Die Erholung ist jedoch kurz, denn bereits am 11. August strahlt die Sonne wieder mit 24°C und einer frischen Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 34% und der Luftdruck steigt auf 1021 hPa, wodurch die Bedingungen wieder zu denen des klassischen mallorquinischen Sommers zurückkehren.

Fazit: Perfektes Sommerwetter mit kurzer Pause

Zusammenfassend bietet Campos eine Woche voller Sonnenschein und Hitze, ideal für alle Unternehmungen im Freien und für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen wollen. Nach einem kurzen Zwischenspiel der Abkühlung kehrt der Hochsommer zurück und bekräftigt Campos als ein sonniges Urlaubsparadies.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.8.2024, 01:19:34. +++