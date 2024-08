Aktuelle Wetterprognose für Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (6.8.2024)

Die Hitzewelle erreicht Santa Eugènia

Die sommerlichen Temperaturen halten weiterhin Einzug auf Mallorca und bringen für die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia eine Woche voller klarem Himmel und sengender Hitze. Mit Temperaturen, die das Thermometer weit über das gewöhnliche Maß klettern lassen, sollte die kommende Woche genutzt werden, um die vielen Freizeitaktivitäten in und um die Gemeinde zu genießen, natürlich unter Berücksichtigung geeigneter Sonnenschutzmaßnahmen.

Wettervorhersage: Hochsommerliche Bedingungen im August

Beginnend mit dem 6. August 2024 begrüßt uns ein klarer Himmel und eine Höchsttemperatur von 36°C. Milde Winde von gerade einmal 4 km/h werden durch die Region ziehen, was das heiße Wetter durch eine leichte Brise etwas erträglicher macht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit etwa 23% in einem sehr trockenen Bereich.

Folgende Tage: Anhaltende Hitze in Santa Eugènia

Am 7. August wird es noch heißer mit Werten, die auf bis zu 39°C steigen. Der Himmel bleibt klar, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 14%, was zur Intensität der Hitze beitragen kann. Ähnliche Bedingungen erwarten die Insel am 8. August, mit identischen Temperaturen und Windgeschwindigkeiten. Der Luftdruck scheint stabil zu bleiben.

Die halbe Augustwoche setzt diese Tendenz fort, mit klarem Himmel und Temperaturen von 38°C an den Tagen des 9. und 10. August. Die Winde schwächen sich etwas ab, und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Leichte Veränderungen sind am 11. und 12. August zu erwarten, da sich die Temperaturen auf 37°C bzw. 38°C einpendeln, während der Wind etwas zunimmt, was für Erleichterung sorgen könnte.

Trendwende mit leichten Niederschlägen am 13. August

Am Ende dieser hitzegeladenen Woche deutet sich eine leichte Änderung im Wettergeschehen an. Am 13. August erwartet Santa Eugènia leichten Regen, der etwas Abkühlung bringen könnte. Die Temperaturen fallen auf angenehmere 37°C, begleitet von einer steigenden Feuchtigkeit und einem Wind von rund 6 km/h.

Um die vielen Sonnenstunden optimal zu nutzen, sollten Besucher die extremen UV-Werte nicht unterschätzen und Schutzvorkehrungen wie Sonnenhut und Creme nicht vergessen. Auch die lange Helligkeit, mit Sonnenaufgang kurz vor 5 Uhr morgens und Sonnenuntergang nach 18:50 Uhr, lädt zu ausgedehnten Tagesaktivitäten ein.

