Die Wetteraussichten für Santanyí - sonnige Tage und leichte Abkühlung in Sicht (6.8.2024)

Genießen Sie die Sonne: Santanyís Wetterprognose 6. August bis 13. August 2024

Die kommende Woche garantiert herrlich sonnige Tage in Santanyí, bei perfekten Bedingungen für alle, die die Insel Mallorca besuchen oder das Glück haben, hier zu wohnen. Die klaren Himmel versprechen eine fantastische Zeit im Freien, mit Temperaturen, die konstant im angenehm warmen Bereich von etwa 30°C bis 33°C bleiben.

Sommerhitze und klare Nächte in Santanyí (6.-12. August)

Für den 6. und 7. August wird eine Hochdrucklage mit klarem Himmel und Temperaturen um die 30°C erwartet. Der Wind ist mäßig mit 6 km/h, die Luftfeuchtigkeit komfortabel. Sonnenaufgang ist gegen 4:52 Uhr beziehungsweise 4:53 Uhr, Sonnenuntergang um 18:54 Uhr bzw. 18:53 Uhr.

Kontinuierlich klare Himmel und Sonnenschein bestimmen das Wettergeschick bis einschließlich 12. August, und in den Nächten ist ebenfalls sternenklarer Himmel zu erwarten. Die Temperaturen klettern bis zum 9. August kontinuierlich auf 33°C, während die Winde ein leichtes, erfrischendes Lüftchen bringen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt auf ein Minimum reduziert.

Leichte Erfrischung: Wetteränderung am 13. August

Am 13. August zeigt sich eine leichte Wetteränderung: Mit leichtem Regen kündigt sich eine Abkühlung an. Doch auch an diesem Tag erreicht das Thermometer angenehme 31°C. Der Wind bleibt sanft, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 45% fühlt sich das Wetter weiterhin sehr angenehm an.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Santanyí

Zusammenfassend erleben wir in der ersten Augustwoche 2024 in Santanyí eine Serie von warmen und sonnigen Sommertagen mit klaren Nächten, die zum Genießen einladen. Nur am letzten Tag der Prognose erwartet uns ein kleiner Schauer, der die warmen Temperaturen etwas abmildern wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:45:42. +++