Heiße Aussichten: Wettervorhersage für Búger 06.08. bis 13.08.2024 - Temperaturen knacken täglich die 35-Grad-Marke!

Sonnige Tage voraus: Mallorcas Búger hitzebedingt im Sommerhoch

Die Sommerhitze hat Búger auf der beliebten Baleareninsel Mallorca fest im Griff. Ein Blick auf die Wetterdaten zwischen dem 6. August und dem 13. August 2024 offenbart eine Serie extrem warmer Tage, wobei die Temperatur die 35-Grad-Marke täglich überschreiten wird.

Ab in den sommerlichen August: Heiße Temperaturen und strahlender Sonnenschein

Zum Start der Beobachtungswoche am Dienstag, den 6. August, kündigt sich ein mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 36 Grad Celsius ein nahezu perfekter Sommertag an. Eine leichte Brise von nur 4 km/h wird für etwas Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei sparsamen 26 Prozent liegt. Druckverhältnisse von 1012 hPa und eine prachtvolle Sonne, die bereits um 4:51 Uhr auf- und um 18:55 Uhr untergeht, runden das idyllische Bild ab.

Mit wenigen Wolken durch den Mittwoch

Am darauffolgenden Tag, dem Mittwoch, 7. August, beglückt uns Búger mit ähnlichen Verhältnissen und einer minimalen Maximaltemperatur-Steigerung auf 37 Grad Celsius. Einige wenige Wolken werden den Himmel zieren, was jedoch dem sommerlichen Flair keinen Abbruch tun sollte. Der Wind frischt etwas auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h, während der atmosphärische Druck stabil bei 1012 hPa bleibt.

Konstant hochsommerliche Verhältnisse in Búger

Gleichbleibend hohe Temperaturen von 35 Grad werden uns auch am Donnerstag und Freitag (8. und 9. August) begleiten, begünstigt durch einen klaren Himmel, der die Sonne ungehindert durchlässt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht, bleibt aber mit 27 bzw. 31 Prozent noch im angenehmen Bereich. Der Wind hält sich weiterhin zurück und sorgt mit 5 km/h für kaum spürbare Bewegung der Hitze.

Wochenende bringt keine Kühle - weiter ungetrübter Sonnenschein

Bis zu Beginn des Wochenendes lässt die Hitze nicht nach. Am Samstag und Sonntag (10. und 11. August) dürfen sich Einheimische und Touristen weiterhin auf heiße 35 bzw. 36 Grad einstellen, wobei auch hier ein klarer Himmel das Bild dominiert. Der Wind zeigt sich mit 6 km/h am Samstag und reduziert seine Stärke am Sonntag auf 4 km/h leicht launisch.

Sommergipfel wird am Montag erreicht

Am Montag, den 12. August, erreicht die sommerliche Hitze ihren Höhepunkt der Woche mit einer Spitze von 38 Grad unter klarem Firmament. Mit einer Windstärke von 7 km/h könnte dieser Tag als der intensivste was die Hitze betrifft in Erinnerung bleiben.

Leichte Abkühlung und Wolkenspiele zum Wochenstart

Die Wetterwoche scheint am Dienstag, den 13. August, mit einem kleinen Wechsel abzuschließen. Gebrochene Wolkenfelder ziehen über Búger, was möglicherweise eine leichte Abkühlung mit sich bringt, allerdings liegen die Temperaturen immer noch bei sommerlichen 35 Grad. Wind und Luftfeuchtigkeit nehmen etwas zu, während der Luftdruck leicht abfällt.

Diese umfassende Wettervorhersage dürfte insbesondere die Sonnenanbeter und Sommerliebhaber auf Mallorca erfreuen. Wer jedoch der starken Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen aus dem Weg gehen möchte, sollte entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen und den Schatten suchen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:25:20. +++