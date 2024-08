Heiße Sommertage in Costitx: Der Wetterbericht für die nächste Woche (6.8.2024 - 13.8.2024) (6.8.2024)

Sonniges und heißes Wetter setzt sich in Costitx fort

Die Sommerhitze hält an in Costitx, MallorcaCostitx, mit einer durchgehend klaren Himmelsdecke und sehr hohen Temperaturen, die in der kommenden Woche vorherrschen werden. Bewohner und Besucher können sich auf viele Sonnenstunden freuen, während sie sich auf das perfekte Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten einstellen können.

Höchsttemperaturen bis zu 40 Grad - ein wahres Hochsommererlebnis

Von Dienstag, den 6. August 2024, bis zum Montag, den 12. August 2024, variieren die Tagestemperaturen zwischen 37°C und 40°C. Der Höhepunkt der Hitze wird voraussichtlich am Sonntag erreicht, wo das Thermometer auf bis zu 40°C klettern könnte. Diese hohen Temperaturen werden durch geringe Windstärken zwischen 2 und 6 km/h begleitet, die nur eine geringe Abkühlung versprechen.

Sternenklare Nächte und feuchte Morgen in Costitx

Die Nächte versprechen ebenso heiß zu werden, mit minimalen Schwankungen und eher trockenen Bedingungen, dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit zwischen 15% und 21%. Somit bleiben die Abendstunden ideal für lange Spaziergänge unter dem klaren Sternenhimmel von Costitx oder für genussvolle Mahlzeiten im Freien.

UV-Strahlung und Sonnenschutzmaßnahmen

Bei solch klarem Wetter sollte nicht vergessen werden, dass die UV-Strahlung hoch sein kann. Besucher sollten sich daher ausreichend schützen, indem sie Sonnenschutzmittel verwenden und während der heißesten Tageszeiten im Schatten bleiben oder leichte und bedeckende Kleidung tragen.

Änderung des Wetters - leichter Regen in Sicht

Am Dienstag, den 13. August 2024, ist eine kleine Wetteränderung zu erwarten, mit einer Vorhersage von leichtem Regen. Diese kurze Abwechslung könnte eine willkommene Erfrischung bringen und ist ideal, um die einheimische Pflanzenwelt zu pflegen. Allerdings bleiben die Temperaturen mit rund 37°C weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die schönsten Orte in Costitx zu besuchen

Die perfekten Wetterbedingungen bieten auch die ideale Gelegenheit, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Costitx zu erkunden. Von historischen Stätten bis hin zu natürlichen Wundern bietet der Ort vielfältige Ausflugsmöglichkeiten, um die luftigen Sommerabende auszukosten.

