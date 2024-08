Heiße Sommertage und Sternenklare Nächte erwarten Montuïri: Die Wetterprognose vom 6.8.2024 bis 13.8.2024 (6.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Montuïri

Mit einem klaren Himmel und hochsommerlichen Temperaturen bleiben die nächsten Tage auf Mallorca in der Region Montuïri ein Traum für Sonnenanbeter und Urlauber. Die kommende Woche verspricht viel Sonne und nur wenig Wind, was ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien bietet.

Prachtvolles Wetter und Temperaturen bis zu 38°C

Am Dienstag, den 6. August 2024, werden die Bürger und Besucher in Montuïri mit einem klaren Himmel begrüßt. Die Temperaturen steigen auf beachtliche 36°C, während eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h die Hitze erträglicher macht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 23% gering, was den Tag besonders angenehm gestaltet.

Am 7. August bleibt der Himmel klar und die Temperaturen erreichen schwindelerregende 37°C. Der Wind weht leicht mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 20%. Die Sonne erhebt sich um 4:53 Uhr und verabschiedet sich erst um 18:54 Uhr, was uns lange und sonnenreiche Tage beschert.

Ähnlich bleibt es auch am 8. August, mit Temperaturen um 37°C, leichtem Wind und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 19%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1015 hPa.

Die heißeste Phase erreichen wir am 9. August mit einem Höhepunkt von 38°C, begleitet von einem leichten Windstoß von 3 km/h und einer konstanten Luftfeuchtigkeit von etwa 20%.

In den folgenden Tagen bleibt das Thermometer auf hohen 37°C, mit einem klaren Himmel und leichtem Wind, was die Hitze erträglich macht. Die Sonne wird auch weiterhin früh aufgehen und spät untergehen.

Wetterumschwung am 13. August mit leichtem Regen

Zum Abschluss der kommenden Woche, am 13. August, zeigt sich ein leichter Wetterumschwung. Es wird ein wenig kühler mit 36°C und es ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Wind hält mit 6 km/h an und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 22%.

Trotz des leichten Regens wird dies die sommerlichen Freuden kaum trüben. Die Regenschauer könnten eine willkommene Abkühlung bieten und für eine frische Brise in der heißen sommerlichen Luft sorgen.

Die sommerliche Hitze auf Mallorca bleibt ein Paradies für alle, die die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen möchten. Mit klarem Himmel und sommerlicher Brise ist Montuïri der Ort, an dem Urlauber und Einheimische die Sonne begrüßen und sich von den warmen Strahlen verwöhnen lassen können.

