Herrliche Sonnentage in Deià: Die Wetterprognose für eine strahlende Woche auf Mallorca (6.8.2024)

Während sich der Hochsommer in seiner vollen Pracht zeigt, dürfen sich Einheimische wie Touristen gleichermaßen über eine Periode des klaren Himmels und sommerlicher Wärme in Deià auf der traumhaften Insel Mallorca freuen.

Mallorcas Himmel strahlt über Deià: Die optimale Zeit für Sonnenanbeter

Der 6. August 2024 markiert den Beginn einer Serie idyllischer Tage. Mit einer maximalen Temperatur von 33°C und einem klaren Himmel garantiert der Tag Sonnenfreunden ungetrübte Freude. Ein leichter Wind mit nur 2 km/h sorgt für eine willkommene Brise, die die Sommerhitze erträglicher macht.

Hochdruck sorgt für beständiges Sommerwetter

Die folgenden Tage, vom 7. August bis zum 10. August 2024, versprechen ähnliche Bedingungen mit Temperaturen, die stetig auf bis zu 35°C klettern. Bei durchgehendem Sonnenschein und leichtem Wind bleibt der Sommer in Deià von Stabilität und Beständigkeit gekennzeichnet.

Tropische Nächte und goldene Sonnenaufgänge in Deià

Die Abende werden von der typisch mediterranen Wärme geprägt sein, wobei die Temperaturen auch nachts bei sehr angenehmen Werten bleiben. In dieser Zeit kündigen sich die spektakulären Sonnenaufgänge bereits um kurz vor 5 Uhr morgens an und bieten Betrachtern ein magisches Schauspiel, das bis zu den späten Abendstunden um 18:52 Uhr andauert – ein unvergleichlicher Anblick!

Veränderung zieht mit leichtem Wolkenschleier herauf

Am 13. August 2024 kommt es zu einer leichten Wetteränderung. Über dem sonst klaren Himmel von Deià ziehen überwiegend dichte Wolken auf, die den Sonnenschein etwas dämpfen werden. Mit 33°C bleibt es dennoch sommerlich warm, doch der Wind nimmt leicht auf 4 km/h zu, während der Luftdruck auf 1009 hPa sinkt. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an und deutet damit auf mögliche, wenngleich geringfügige Veränderungen in der kommenden Zeit hin.

Deiàs Wetteraussicht: Konstantes Sommerfeeling

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Deià innerhalb der nächsten Woche nahezu perfekt für alle Freiluftaktivitäten und entspannte Tage am Strand. Dies ist die ideale Zeit, um die Naturschönheiten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, sei es beim Wandern in der Serra de Tramuntana oder beim Verweilen in einem der malerischen Cafés des Ortes.

