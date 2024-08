Hitzewelle in Consell: Hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein (6.8.2024)

Heiße Tage und klare Nächte in Consell

Die Mallorcazeitung.es berichtet über eine anhaltende Hitzewelle in Consell, welche Bewohner und Urlauber mit hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Die nächste Woche steht im Zeichen des echten Hochsommers, sodass Schutzmaßnahmen gegen die starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen beachtet werden sollten.

Überblick über das Wetter in Consell (06.08.2024 bis 13.08.2024)

Beginnend am 6. August liegt das Thermometer tagsüber stets über der 35-Grad-Marke und erreicht Spitzenwerte von bis zu 39 Grad Celsius. In der Nacht fallen die Temperaturen kaum unter angenehme 20 Grad, was tropische Nächte verspricht. Der Wind weht leicht mit 3 bis 6 km/h und sorgt für eine geringe Erfrischung.

Die Wettervorhersage im Detail

Abschließend lässt sich festhalten, dass Consell in der kommenden Woche von einer ausgesprochen heißen und trockenen Wetterlage geprägt sein wird. Die niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte und der leichte Wind sorgen dennoch für ein angenehmes Klima, sofern man sich entsprechend schützt. Es empfiehlt sich, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Schattenplätze aufzusuchen und die Mittagshitze zu meiden.

