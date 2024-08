Hochsommer in Sóller: Erwartete Hitzewelle mit strahlend blauem Himmel vom 06.08. bis 12.08.2024

Die Sonne regiert: Eine Woche voller Sonnenschein in Sóller

Der Sommer zeigt seine volle Pracht und die Einheimischen sowie Touristen in SóllerSóller können sich auf eine Reihe von klaren, sonnigen Tagen freuen. Mit Temperaturen, die konsequent über die 30-Grad-Marke klettern, ist es wichtig, dass alle die Hitze ernst nehmen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Sonniger Hochsommer: Was erwartet die Besucher und Anwohner Sóllers?

Vom 06.08. bis zum 12.08. wird das Wetter in Sóller von einem klaren Himmel dominiert, was zu einer kontinuierlichen Hitzeperiode führt. Die Bürger und Gäste von Sóller können sich auf eine einheitliche Wetterlage einstellen:

Wochenmitte bringt weiterhin Hitze und sonnige Aussichten

Am Mittwoch, dem 08.08.2024, setzt sich das heiße Wetter mit Temperaturen um die 36°C und einem wolkenlosen Himmel fort. Gegen Ende der Woche am 10.08. und 11.08. bleibt es konstant sommerlich mit einem strahlend blauen Himmel und Maximaltemperaturen von 35°C bis 36°C.

Änderung des Wetters am Horizont?

Der aktuelle Ausblick auf das Wetter in Sóller deutet auf eine kleine Änderung hin. Zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass die heiße, klare Himmelsphase bis zum 12.08. anhält, jedoch erscheinen am 13.08. überdeckte Wolken am Himmel. Der Temperaturunterschied wird spürbar sein, da die Werte auf 34°C fallen und der Wind leicht auf 4 km/h zunimmt.

Abschließende Empfehlungen

In dieser heißen Periode ist es entscheidend, viel Flüssigkeit aufzunehmen und direkte Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden zu meiden. Mit den angenehmen Abendtemperaturen bieten sich ideale Bedingungen, um das spanische Leben im Freien zu genießen.

